Спортсмени з Дніпра посіли переможні місця на міжнародному турнірі з бадмінтону, який пройшов у Польщі.

Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.

Вихованці міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з бадмінтону здобули п'ять медалей:

Перше та друге місце здобув Вадим Сапожников. Золото у змішаній парній категорії U15 та срібло у парній категорії U15. Перше та третє місце посіла Варвара Попережай. Дівчина здобула золото у змішаній парній категорії U15 та бронзу в одиночній категорії U17. "Бронза" у Агати Риштовської у змішаній парній категорії U15.

Міжнародний турнір з бадмінтону "MALOW YONEX Youth Festival 2024" пройшов у місті Сувалки (Польща).

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