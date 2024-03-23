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У тимчасово окупованому Мелітополі ліквідували російських військових та знищили їхню техніку — ГУР
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У тимчасово окупованому Мелітополі ліквідували російських військових та знищили їхню техніку — ГУР

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В ТО Мелітополі ГУР знищили двадцять російських військових та дві вантажівки
Мелітополь, ілюстративне фото. Фото: Міська рада Мелітополя

22 березня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору були ліквідовані російські військові та знищені їхні вантажівки.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомили в ГУР МО України.

За інформацією ГУР, 22 березня на території тимчасово окупованого Мелітополя пролунали два вибухи, в епіцентрі яких перебували військові РФ:

"Перебувало близько 20 російських окупантів та дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot”.
У тимчасово окупованому Мелітополі ліквідували російських військових та знищили їхню техніку — ГУР
Момент вибуху в Мелітополі. Фото: Telegram/канал ГУР МО України

Точну кількість втрат російської армії наразі уточнюють, зазначили в ГУР.

Раніше Суспільне повідомляло, що спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Кабул 9" завдав вогневого ураження по двох вантажівках та багі російських військових в Запорізькій області.

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