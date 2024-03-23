Частини даху позакидало на верхівки дерев, знищено другий поверх із гримерками, кабінетами та трудовим архівом, одна людина в лікарні: такі наслідки авіаудару по міському будинку культури у Семенівці, що на Чернігівщині. Туди 22 березня посеред робочого дня було два прильоти. За попередньою інформацією начальника обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, по центру Семенівки били керованими авіабомбами, голова Семенівської міської ради у коментарі Суспільному сказав, що наслідки більше схожі на ракетний удар.

Загалом 22 березня посеред робочого дня по центру міста Семенівка було три прильоти – два з яких в будівлю міського будинку культури.

Жителька Семенівки Людмила розповідає:

"Як бахнуло! Раз, другий... Чоловік на вулиці був, то під сараєм попадали, хто в погріб встиг, а я не могла зрозуміти, що й до чого. Я в квартирі була, їсти готувала.

Людмила. Суспільне Чернігів

Людмила живе поруч з будинком культури. Прийшла допомогти службам прибирати територію довкола.

"Допомагати треба, а як же. Тут було так красиво. І таке зробити — це не по-людськи".

Працівники культури ділили будинок з іншими працівникам міськради – сім місяців тому будівлю самої міськради, що через дорогу, частково зруйнували російські шахеди.

Сьогодні (23 березня — ред.) люди виносять свої речі зі зруйнованих кабінетів.

Зруноване підвіконня з побитими горщинками і квітами у будинку культури у Семенівці після удару росіян 22 березня 2024 року. Суспільне Чернігів

Згадують, що тривога пролунала посеред робочого дня і вони встигли спуститись у підвал.

Як каже працівниця міськради Елла, вибухи почули вже звідти.

"Три чули, дуже гучних. Так як були в підвалі, було страшно нам".

Елла. Суспільне Чернігів

Директорка міського будинку культури Наталія Глумова каже: за 15 хвилин до тривоги відлучилась на пошту.

"І ми тільки відправили посилку – загула сирена, закрились двері пошти... Свист — один, другий — і ми вже бачимо зарево, і я ьільки молюся, що це не може бути будинок культури", — розповідає Наталія Глумова.

Директорка будинку культури Наталія Глумова. Суспільне Чернігів

Внаслідок ударів ніхто не загинув, є поранені.

"Один серйозно поранений — співробітник міської ради. Він у лікарні, загрози життю немає, але лікуватись доведеться довго", — каже Семенівський міський голова Сергій Деденко.

Голова Семенівської громади Сергій Деденко. Суспільне Чернігів

Як розповідає черговий лікар Семенівської міської лікарні Андрій Можар, до медзакладу звернулось три людини. Одна з них госпіталізована, знаходиться на лікуванні в неврологічному відділенні, стан задовільний.

За попередньою інформацією, викладеною у мережі начальником обласної військової адміністрації В’ячеславом Чаусом, по Семенівці росіяни завдали удар керованими авіабомбами.

Сергій Деденко припускає інше:

"Було три прильота ракет. Ми бачили як КАБи прилітають, які після КАБів кратери лишаються, то тут зовсім інші наслідки".

Розбиті сходи зі знищеними документами у будинку культури у Семенівці після удару росіян 22 юерезня 2024 року. Суспільне Чернігів

Внаслідок прильотів відділи, які працювали в будівлі, евакуйовують.

"В епіцентрі прильотів був архів. На жаль, він знищений практично, це трудовий архів громади. Що залишилось — будемо розбирати: дивитись, що можна врятувати", — говорить Сергій Деденко.

Окрім будинку культури, постраждали і деякі навколишні будинки.

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