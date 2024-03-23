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"Свист — один, другий — і ми вже бачимо зарево": через удар по будинку культури у Семенівці знищено кабінети й архів
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"Свист — один, другий — і ми вже бачимо зарево": через удар по будинку культури у Семенівці знищено кабінети й архів

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Частини даху позакидало на верхівки дерев, знищено другий поверх із гримерками, кабінетами та трудовим архівом, одна людина в лікарні: такі наслідки авіаудару по міському будинку культури у Семенівці, що на Чернігівщині. Туди 22 березня посеред робочого дня було два прильоти. За попередньою інформацією начальника обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, по центру Семенівки били керованими авіабомбами, голова Семенівської міської ради у коментарі Суспільному сказав, що наслідки більше схожі на ракетний удар.

Загалом 22 березня посеред робочого дня по центру міста Семенівка було три прильоти – два з яких в будівлю міського будинку культури.

Жителька Семенівки Людмила розповідає:

"Як бахнуло! Раз, другий... Чоловік на вулиці був, то під сараєм попадали, хто в погріб встиг, а я не могла зрозуміти, що й до чого. Я в квартирі була, їсти готувала.
Жителька Семенівки Людмила прибирає наслідки руйнування міського будинку культури через атаку росіян
Людмила. Суспільне Чернігів

Людмила живе поруч з будинком культури. Прийшла допомогти службам прибирати територію довкола.

"Допомагати треба, а як же. Тут було так красиво. І таке зробити — це не по-людськи".

Працівники культури ділили будинок з іншими працівникам міськради – сім місяців тому будівлю самої міськради, що через дорогу, частково зруйнували російські шахеди.

Сьогодні (23 березня — ред.) люди виносять свої речі зі зруйнованих кабінетів.

Підвіконня з квітами у будинку культури у Семенівці після удару росіян
Зруноване підвіконня з побитими горщинками і квітами у будинку культури у Семенівці після удару росіян 22 березня 2024 року. Суспільне Чернігів

Згадують, що тривога пролунала посеред робочого дня і вони встигли спуститись у підвал.

Як каже працівниця міськради Елла, вибухи почули вже звідти.

"Три чули, дуже гучних. Так як були в підвалі, було страшно нам".
Працівниця будинку культури у Семенівці розбирає речі у зруйнованому внаслідок удару росіян кабінеті
Елла. Суспільне Чернігів

Директорка міського будинку культури Наталія Глумова каже: за 15 хвилин до тривоги відлучилась на пошту.

"І ми тільки відправили посилку – загула сирена, закрились двері пошти... Свист — один, другий — і ми вже бачимо зарево, і я ьільки молюся, що це не може бути будинок культури", — розповідає Наталія Глумова.
Директорка Семенівського міського будинку культури Наталія Глумова розповідає про удар росіян по центру Семенівки 22 березня 2024 року
Директорка будинку культури Наталія Глумова. Суспільне Чернігів

Внаслідок ударів ніхто не загинув, є поранені.

"Один серйозно поранений — співробітник міської ради. Він у лікарні, загрози життю немає, але лікуватись доведеться довго", — каже Семенівський міський голова Сергій Деденко.
Голова Семенівської громади Сергій Деденко
Голова Семенівської громади Сергій Деденко. Суспільне Чернігів

Як розповідає черговий лікар Семенівської міської лікарні Андрій Можар, до медзакладу звернулось три людини. Одна з них госпіталізована, знаходиться на лікуванні в неврологічному відділенні, стан задовільний.

За попередньою інформацією, викладеною у мережі начальником обласної військової адміністрації В’ячеславом Чаусом, по Семенівці росіяни завдали удар керованими авіабомбами.

Сергій Деденко припускає інше:

"Було три прильота ракет. Ми бачили як КАБи прилітають, які після КАБів кратери лишаються, то тут зовсім інші наслідки".
Сходи і документи у будинку культури у Семенівці після удару росіян
Розбиті сходи зі знищеними документами у будинку культури у Семенівці після удару росіян 22 юерезня 2024 року. Суспільне Чернігів

Внаслідок прильотів відділи, які працювали в будівлі, евакуйовують.

"В епіцентрі прильотів був архів. На жаль, він знищений практично, це трудовий архів громади. Що залишилось — будемо розбирати: дивитись, що можна врятувати", — говорить Сергій Деденко.

Окрім будинку культури, постраждали і деякі навколишні будинки.

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