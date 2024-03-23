На Закарпатті 22 березня суд обрав запобіжний захід місцевому жителю, якого підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, підозрюваного у переправленні чоловіків через кордон Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту терміном 60 діб, з можливістю внести заставу в розмірі понад 242 тисячі гривень.

"16 березня цього року оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали жителя Ужгородського району "на гарячому". Він намагався перевести з України до Словаччини двох харків'ян та одного чернівчанина. До слова, переправник уже не вперше потрапляв у поле зору правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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