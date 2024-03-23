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В Донецькій області 25 березня вночі та вранці буде туман
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В Донецькій області 25 березня вночі та вранці буде туман

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Туман у Донецькій області 25 березня
Туманна погода. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В понеділок, 25 березня, на Донеччині — хмарно з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують місцями туман.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер південний від п'яти до десяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура 25 березня у Донецької області:

  • вночі від нуля градусів до п'яти — тепла;
  • вдень від дев'яти до чотирнадцяти — тепла.

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