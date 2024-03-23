В Донецькій області 25 березня вночі та вранці буде туман

В понеділок, 25 березня, на Донеччині — хмарно з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують місцями туман.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер південний від п'яти до десяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура 25 березня у Донецької області:
- вночі від нуля градусів до п'яти — тепла;
- вдень від дев'яти до чотирнадцяти — тепла.
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