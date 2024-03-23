Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" зареєструвала право на постійне користування земельними ділянками на Київщині, де будуватимуть меморіальний комплекс. Загальна площа виділеної землі — понад 265 га.

Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України.

Дві ділянки розташовані в межах Гатненської територіальної громади, поблизу села Мархалівка та Південного кладовища (Віта Поштова). Загальна площа становить понад 265 гектарів, з яких більше 120 га займатимуть безпосередньо поховання, колумбарій, крематорій, релігійні споруди, музейний комплекс та інші об'єкти для увіковічнення подвигу захисників України.

Як пояснив в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, після оформлення землі фактично можуть починатися підготовчі роботи до будівництва військового кладовища.

Готовий ескізний проєкт, визначені кілька черг будівництва. Вони будуть втілюватись не одна після одної, а паралельно, що пришвидшить створення меморіального комплексу, уточнив директор держустанови "НВМК" Ярослав Пронюткін.

Нині створюється комісія з обстеження зелених насаджень, які підлягатимуть видаленню в процесі будівництва національного кладовища. Спиляні дерева передадуть на потреби військових Збройних сил.

Що відомо про створення Національного військового кладовища

На виконання доручення прем'єра Дениса Шмигаля 27 жовтня 2022 року Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора".

Екологи та активісти були проти розташування там меморіалу. У листопаді 2022 року на сайті Київради зареєстрували відповідну петицію, яку Київрада не підтримала.

У січні 2023-го прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком міністрам і столичним посадовцям знайти нове місце для створення в Києві національного військового кладовища замість Лисої гори.

Згодом Київська міська рада відвела ділянку в 8 гектарів комунального лісу на Броварському проспекті в Биківні. Однак частина території Биківнянського лісу досі повністю не досліджена і може містити ще не виявлені поховання. Тому швидко побудувати там меморіальне кладовище неможливо, заявили у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

У серпні 2023 року Кабмін змінив місце будівництва Національного військового меморіального кладовища. До 30 липня 2025 року цвинтар мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

8 грудня 2023 року Верховна рада підтримала законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

Згодом Кабмін ухвалив ключове рішення щодо його створення, а також затвердив порядок використання держкоштів. Мова про 515 млн гривень, які виділяються на будівництво та функціонування в 2024 році.