До Міжнародного дня лісу на Дніпропетровщині висадили 20 тисяч саджанців сосни, клену та дуба. Сіянці сосни майстри лісу вирощували самі, а клену — привезли із Запорізької області.

Хто приєднався до акції та скільки дерев мають висадити на території Східного лісового офісу цьогоріч — читайте у матеріалі Суспільного.

В Обухівському лісництві на Дніпропетровщині створюють новий ліс. Акцію приурочили до Міжнародного дня лісу. Майстриня лісу Катерина Каліновська розповідає, як правильно садити дерево.

"Робим заглиблення і садимо, щоб корінчик ні в якому разі не був зігнутий, і коренева шийка, щоб не виглядала, можна трошки глибше посадити, але ні в якому разі, щоб брунька не була засипана — тому що з бруньки приріст починається, і з нього росте майбутній ліс", – каже вона.

Катерина Каліновська. Фото: Суспільне Дніпро

До висадки лісу приєдналися екоактивісти та волонтери.

"Мені присідати і вставляти рослинки не складно, а от як копати — я не знаю, ще не спробувала. Коли ти робиш таку спільну роботу, то потім і краще, скажемо, ставишся до природних ресурсів з більшою відповідальністю", – каже учасниця акції Марія.

Ділянку понад 1 гектар засадили трьома видами дерев: сосна звичайна, дуб та клен, розповіла інженерка лісових культур Юлія.

"В руках у мене клен татарський. Він був привезений з Гуляйпільського лісництва. Клен як і будь яка листяна порода має значення для покращення якості ґрунтів тому що це листя: воно опадає та перегниває і тим самим збільшує кількість корисних речовин у ґрунтах", – каже вона.

Клен татарський з Гуляйпільського лісництва. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Працівники лісгоспу підготували ділянку для висадки. А сіянці сосни виростили у власному розсаднику.

"Спочатку зібрали шишку, потім її висушили. А потім насіння посіяли весною. Це однорічка, дуже коріння гарне, дуже вдалий матеріал вийшов", – розповіла Катерина Каліновська.

Сосна звичайна. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Провідний інженер лісового господарства Східного лісового офісу Микола Просяник розповів, на території Східного лісового офісу цьогоріч висадять 23 мільйони дерев.

"Для висаджування обираються ті дерева, які зростають у нашій місцевості. Залежить ще від рослинних умов: якщо це ґрунти піщані, то висаджуємо сосни хвойні породи дерев", – зазначив він.

Така висадка лису пройшла у 10 областях України.

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