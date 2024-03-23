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Лежав на даху магазина: у Черкасах чоловік впав з висоти четвертого поверху
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Лежав на даху магазина: у Черкасах чоловік впав з висоти четвертого поверху

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У Черкасах чоловік 23 березня впав з висоти на дах магазину
У Черкасах чоловік впав на дах магазину. Головне управління ДСНС у Черкаській області

У Черкасах 23 березня чоловік впав із висоти на покрівлю магазина. Звідти його дістали рятувальники.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

За словами речниці, це сталося на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Надпільна.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення, що з висоти четвертого поверху впав чоловік і лежить на даху одного з магазинів. Аби його звідти дістати, на місце виїхали працівники аварійно-рятувального загону", — зазначила вона.

Чоловіка зняли з покрівлі і передали бригаді швидкої допомоги.

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