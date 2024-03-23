Унаслідок масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю 22 березня 33 людини, зокрема чотири дитини, дістали поранення, 30 з них звернулися по меддопомогу, чотирьох госпіталізували й наразі вони ще перебувають у лікарні.

Про це сьогодні під час виїзної наради повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок обстрілів РФ знищено 10 будинків, майже 500 пошкоджено, з них 78 багатоповерхових.

Про стан дев’ятиповерхівки

На сьогодні є висновок проєктної організації, що є деякі несучі конструкції, які пошкоджені. Саме тому міською владою були зроблені укріплення, аби унеможливити обвал, а також найближчими днями буде зроблена капітальна інспекція та буде зрозуміло, яким чином треба укріплювати. Було знято 17 балконних плит, які також треба буде відновлювати, тож сьогодні загрози обвалу точно немає.

У будинку, який зазнав руйнувань внаслідок атаки РФ, встановили конструкції для укріплення. Фото: Суспільне Запоріжжя

Про допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки РФ

У вівторок ми отримаємо повний реєстр тих, хто проживає у приватному секторі та постраждав. І під кожну людину буде прописаний план дій: надати допомогу чи компенсацію через механізм єВідновлення. Також, швидше за все, буде окремий механізм компенсації для людей, в яких пошкоджені несучі конструкції. Це не так багато — 3-5 квартир. А загалом наша мета з міською владою — швидко допомогти людям отримати документи на компенсацію єВідновлення.

Про встановлення вікон

Ми проведем перемовини з нашими міжнародними партнерами, які також готові допомагати зі встановленням вікон і зробимо це. Якщо партнери не покриють все, то можно буде отримати компенсацію також через єВідновлення.

Іван Федоров. Фото: Суспільне Запоріжжя

Про Дніпровську ГЕС

Сьогодні з робочим візитом був керівник Укргідроенерго, заступник міністра енергетики, заступник міністра екології. Ми розглядали три питання щодо повноцінного відновлення руху через греблю, бо на сьогодні там обмежений рух, щодо відновлення виробництва електроенергії, щодо наслідків екологічних.

Щодо відновлення трафіку, то ми будемо готові з експертним висновком за декілька тижнів, бо профільний інститут буде це відпрацьовувати.

то ми будемо готові з експертним висновком за декілька тижнів, бо профільний інститут буде це відпрацьовувати. Що стосується екології , то сьогодні оцінюються збитки, які нанесені, у нас вниз по течії є село Біленьке, яке робить забор води і сьогодні буде забезпечено підвоз води для мешканців, бо є попадання паливно-мастильних матеріалів у Дніпро.

, то сьогодні оцінюються збитки, які нанесені, у нас вниз по течії є село Біленьке, яке робить забор води і сьогодні буде забезпечено підвоз води для мешканців, бо є попадання паливно-мастильних матеріалів у Дніпро. Щодо руху автотранспорту, то ми переговорили з патрульними і зараз розглядаємо аби переглянути схему руху через мостові переходи. Бо трафік в будні збільшиться. Тому на мостові переходи буде більше навантаження, на греблю - менше. За вихідні ми розробимо новий план організації руху.

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю, вісім з яких були по Дніпровській ГЕС. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина. Руйнувань зазнали обʼєкти інфраструктури та понад 400 будинків пошкоджені.

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