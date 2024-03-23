НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Четверо людей перебувають у лікарні: наслідки вчорашньої масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю — Федоров
ОбстрілиЛЮДИДОПОМОГАРегіони

Четверо людей перебувають у лікарні: наслідки вчорашньої масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю — Федоров

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріл Запоріжжя 22 березня 2024
Зруйновані будинки в Запоріжжі, 22 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Унаслідок масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю 22 березня 33 людини, зокрема чотири дитини, дістали поранення, 30 з них звернулися по меддопомогу, чотирьох госпіталізували й наразі вони ще перебувають у лікарні.

Про це сьогодні під час виїзної наради повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок обстрілів РФ знищено 10 будинків, майже 500 пошкоджено, з них 78 багатоповерхових.

Про стан дев’ятиповерхівки

На сьогодні є висновок проєктної організації, що є деякі несучі конструкції, які пошкоджені. Саме тому міською владою були зроблені укріплення, аби унеможливити обвал, а також найближчими днями буде зроблена капітальна інспекція та буде зрозуміло, яким чином треба укріплювати. Було знято 17 балконних плит, які також треба буде відновлювати, тож сьогодні загрози обвалу точно немає.

Четверо людей ще перебувають у лікарні: наслідки вчорашньої масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю — Федоров
У будинку, який зазнав руйнувань внаслідок атаки РФ, встановили конструкції для укріплення. Фото: Суспільне Запоріжжя

Про допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки РФ

У вівторок ми отримаємо повний реєстр тих, хто проживає у приватному секторі та постраждав. І під кожну людину буде прописаний план дій: надати допомогу чи компенсацію через механізм єВідновлення. Також, швидше за все, буде окремий механізм компенсації для людей, в яких пошкоджені несучі конструкції. Це не так багато — 3-5 квартир. А загалом наша мета з міською владою — швидко допомогти людям отримати документи на компенсацію єВідновлення.

Про встановлення вікон

Ми проведем перемовини з нашими міжнародними партнерами, які також готові допомагати зі встановленням вікон і зробимо це. Якщо партнери не покриють все, то можно буде отримати компенсацію також через єВідновлення.

Четверо людей ще перебувають у лікарні: наслідки вчорашньої масованої ракетної атаки РФ по Запоріжжю — Федоров
Іван Федоров. Фото: Суспільне Запоріжжя

Про Дніпровську ГЕС

Сьогодні з робочим візитом був керівник Укргідроенерго, заступник міністра енергетики, заступник міністра екології. Ми розглядали три питання щодо повноцінного відновлення руху через греблю, бо на сьогодні там обмежений рух, щодо відновлення виробництва електроенергії, щодо наслідків екологічних.

  • Щодо відновлення трафіку, то ми будемо готові з експертним висновком за декілька тижнів, бо профільний інститут буде це відпрацьовувати.
  • Що стосується екології, то сьогодні оцінюються збитки, які нанесені, у нас вниз по течії є село Біленьке, яке робить забор води і сьогодні буде забезпечено підвоз води для мешканців, бо є попадання паливно-мастильних матеріалів у Дніпро.
  • Щодо руху автотранспорту, то ми переговорили з патрульними і зараз розглядаємо аби переглянути схему руху через мостові переходи. Бо трафік в будні збільшиться. Тому на мостові переходи буде більше навантаження, на греблю - менше. За вихідні ми розробимо новий план організації руху.

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю, вісім з яких були по Дніпровській ГЕС. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина. Руйнувань зазнали обʼєкти інфраструктури та понад 400 будинків пошкоджені.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
обстріл Нікопольщини
18 атак армії РФ, збитий безпілотник. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 24 березня
Російські військові обстріляли Красногорівку Донецької області, поранені троє людей
Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей
Подружжя, яке загинуло від російського ракетного обстрілу
Загинули в один день під завалами власного будинку: у Хмельницькому попрощались із подружжям Корольковими
Обстріли
Армія РФ обстріляла Білопільську громаду на Сумщині: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
На початок