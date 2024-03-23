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Квіти передавали з різних країн. У Калуші на Франківщині висадили клумбу "ВПО Луганщини" з-понад 400 цибулин тюльпанів
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Квіти передавали з різних країн. У Калуші на Франківщині висадили клумбу "ВПО Луганщини" з-понад 400 цибулин тюльпанів

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Тюльпанова клумба у Калуші
У Калуші переселенці висадили тюльпанову клумбу. Фото: Facebook/Андрій Найда

У калуському міському парку імені Івана Франка на Прикарпатті 23 березня висадили клумбу "ВПО Луганщини" з-понад 400 цибулин тюльпанів. Квіти висаджували вимушені переселенці з різних міст України, які проживають у Калуській та сусідніх громадах.

Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Тюльпанову алею ініціювала створити Тетяна Жук. Жінка — жителька Сєвєродонецька Луганської області, яка через війну покинула домівку та оселилася в Калуші разом з родиною. Також з 2014 року Тетяна Жук волонтерить та підтримує українських воїнів. Жінка є учасницею громадської організації "Жінки Луганщини".

"Тюльпани — це улюблені квіти Тетяни. Свого часу безліч висадила в себе на дачі, проте через ворога так і не змогла побачити, як вони квітнуть. Має мрію висадити алею тюльпанів у своєму рідному місті після його деокупації", — йдеться у дописі.

Своєю ідеєю Тетяна Жук поділилася у соцмережах у 2023 році із закликом про збір тюльпанових цибулин від людей, яким теж довелося залишити свій дім. На допис відгукнулося чимало людей.

"Долучилися й військові. Посилки з тюльпанами надходили навіть з Авдіївки, а також з Києва, Кривого Рогу та з країн Європи: Чехії, Німеччини, Італії. Українці з різних куточків землі об’єдналися навколо ідеї Тетяни Жук — створення алеї "Сили невтомлених". Тільки Сєвєродонецьк стане деокупованим — ці тюльпани замайорять з новою силою на рідній Тетяні Луганщині. Усі ми в це щиро віримо!", — пише Андрій Найда.

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