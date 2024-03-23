Адаптивний одяг для військових із пораненнями розробляє хмельницький підприємець Дмитро Ковальчук спільно з науковцями Хмельницького національного університету. Цьогорічний проєкт, розповів Суспільне Хмельницький підприємець, неприбутковий, одяг відшиватимуть за ґрантові кошти.

Як відбувається процес розробки та пошиття адаптивного одягу бачили кореспонденти Суспільного.

"Ось ці штани і худі повністю розстібаються — штани по бокових швах, худі по бокових швах, рукавах, включаючи капюшон. Воно все роз’ємне, дає можливість носити частково розстібнутим, апарат Ілізарова використовувати. Цей одяг дає можливість вдягати людей, які цього не можуть зробити самі".

Хмельницький підприємець Дмитро Ковальчук показує 3-D модель адаптивного одягу для поранених військовослужбовців. Її, розповів, зробив для неприбуткового проєкту: за ґрантові кошти планує пошити спеціальний повсякденний одяг.

3D-модель адаптивного спортивного костюма для пораненого, який розробляють хмельницькі підприємці разом із науковцями. Фото: Суспільне Хмельницький

"Він має бути розписаний технологічно, конструктивно, мають бути виставлені норми розходу матеріалу, мають бути виставлені критерії до матеріалів, відбору матеріалів, і ця вся документація має забезпечити безпроблемне виробництво на будь-якому підприємстві", — говорить співзасновник проєкту Дмитро Ковальчук.

Співзасновник проєкту з розробки адаптивного одягу для поранених військових Дмитро Ковальчук з Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Цифрове лекало Дмитро Ковальчук роздруковує на принтері. Після цього переносить контури на тканину. Далі за роботу береться дружина Дмитра Ковальчука — інженерка-технологиня швейного виробництва Тетяна. Вона розповідає, що шиє адаптивний одяг так, аби він не відрізнявся від звичайного.

"Це ті самі кишені, вони потрібні, можливо, щось покласти, коли людина виходить чи виїжджає на прогулянку. Хочеться, щоб ці кишені були, кишені на кофті також ми залишали", — розповідає жінка.

Тетяна Ковальчук відшиває експерементальні моделі костюмів для поранених військових, намагаючись зробити їх максимально комфортними. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів Тетяни, наразі підготували два варіанти спортивного костюма: легкий — з шортами і футболкою, і теплий — зі штанами і кофтою. Пошиті вони, розповіла, з натуральних тканин з м’якими липучками для комфортного носіння.

Щодо їх зручності радяться з пораненими, які лікуються у медзакладах, розповідає Світлана Кулешова, професорка кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету, працівники якої є співавторами волонтерського проєкту.

"З ними спілкувалися фахівці нашої кафедри, демонстрували експериментальні зразки, хлопці їх міряли, казали свої враження, свої побажання, і сьогодні ці експериментальні зразочки ми вже можемо удосконалювати, ми можемо щось змінювати, додавати, відміняти, враховувати їх побажання для подальшої роботи", — каже Світлана Кулешова.

Професорка кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету Світлана Кулешова є співзасновницею проєкту і надає наукові консультації щодо розробки адаптивного одягу. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів кандидатки технічних наук Лариси Краснюк, військових влаштовує вид застібок, а теплу кофту порадили доопрацювати.

"Важлива дуже річ – каптур, але в даному випадку треба розглядати ще варіант такого одягу без каптура, тому що, якщо це якийсь денний сон, чи нічний сон проводять в адаптивному одязі, то цей елемент потрібно забрати. Хоча, якщо це вже буде інша стадія реабілітації, тобто, це буде верхній одяг для прогулянок, його можна залишити, просто удосконалити конструкцію", — говорить Лариса Краснюк.

Адаптивний одяг для поранених військових з липучками у бокових швах, аби його можна було легко одягати та знімати. Фото: Суспільне Хмельницький

Апробація моделей у межах проєкту, який стартував у січні цього року, триватиме близько місяця. Після того одяг візьмуться відшивати у сотнях екземплярів. На розробці двох видів адаптивного одягу, зі слів доцентки кафедри Олесі Дітковської, зупинятися не планують. Далі хочуть створювати такий одяг і для цивільних, у яких у ньому є потреба.

"Звичайно, це буде легкий одяг, теплий одяг, це буде нижня білизна, це буде спортивний одяг якийсь такий постійний. Моделей має розроблятися дуже велика кількість", — розповідає Олеся Дітковська.

З її слів, в перспективі шитимуть адаптивний одяг для чоловіків і жінок. Використовуватимуть різні кольори та принти.

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