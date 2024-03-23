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У Миколаєві відбулись змагання з мініфутболу
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У Миколаєві відбулись змагання з мініфутболу

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Діти на футбольному полі під час гри
Учасники турніру з мініфутболу. Миколаїв, 22 березня 2024 року. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві майже 200 спортсменів взяли участь у змаганнях з мініфутболу. Турнір присвячений 80-й річниці визволення міста від нацистських окупантів.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Змагались 14 команд, що представляють дитячо-юнацькі спортивні школи та клуби міста. Це майже 200 миколаївців. Свої сили у турнірі спробували хлопці та дівчата.

Фрагмент гри під час змагань з мініфутболу
Фрагмент гри під час змагань з мініфутболу. Фото: Миколаївська міська рада

Змагання відбувались спочатку за круговою системою, тобто команди зіграли з усіма іншими учасниками. Потім розпочався етап розіграшу за олімпійською системою, коли учасник вибуває після програшу, повідомили у міській раді.

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