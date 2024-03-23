У Нікополі на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, який виніс з напівзруйнованого обстрілами приміщення електроінструменти та продав, а гроші витратив на власні потреби.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Правоохоронці встановили, що крадіжка сталась вранці 19 лютого. Фігурант побачив напіврозвалену будівлю в приватному секторі міста, що знаходиться в районі постійних обстрілів військами РФ. Скориставшись відсутністю власників, підозрюваний поцупив перфоратор, бензиновий тример, дриль, бензопилу та інші інструменти. Викрадене він продав, однак, частину речей в ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося повернути.

Окрім цього, поліцейські встановили, що іншого разу чоловік діяв зі спільником. Разом з 35-річним знайомим вони пограбували територію приватної оселі. Ввечері проникли до літньої кухні та винесли холодильник, що належав місцевому жителю. Потерпілий тимчасово не жив вдома через обстріли.

21 березня фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

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