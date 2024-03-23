У Запоріжжі ліквідовують наслідки ракетних ударів РФ 22 березня. Через обстріли зазнали пошкоджень 78 багатоповерхівок, зокрема будинок у густонаселеному районі міста.

Що розповідає про відновлювальні роботи його мешканка — у матеріалі Суспільного.

Серед житла, яке зазнало руйнувань, квартира, де мешкає переселенка із Пологівського району Аліна Зінкевич з семирічною донькою. Жінка каже, що в них повилітали вікна. Сьогодні комунальники вже закрили їх дерев'яними плитами:

"Зробили нам вікна достатньо швидко. Вже навіть тепло, не дме. Все, що можливо — зробили".

Аліна Зінкевич. Фото: Суспільне Запоріжжя

Втім, каже Аліна, пережиті події вплинули на емоційний стан доньки Злати, тож збираються змінити місце проживання:

"Будемо переїжджати, бо на нервову систему діє. Важко залишатися. Страшно від кожної тривоги, дуже вона (донька, — ред.) нервує. Каже, пішли в укриття. Хочемо залишитися в Запоріжжі, але страшно. Повторів дуже боїмося, і те, як дитина відреагує на це".

Забиті дерев'яними плитами вікна у квартирі Аліни Зінкевич. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів по багатоповерхівці в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що начальник Запорізької ОВА Іван Федоров під час виїзної наради повідомив, що загрози обвалу в багатоповерхівці немає.

Будинок, пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю 22 березня. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинок, пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю 22 березня. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинок, пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю 22 березня. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю, вісім з яких були по Дніпровській ГЕС. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина. Руйнувань зазнали обʼєкти інфраструктури та понад 400 будинків пошкоджені.

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