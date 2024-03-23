Фонд американського благодійника Делла Лоя Хансена долучиться до створення на Київщині реабілітаційного госпіталю для військових і цивільних. Також розглядається можливість участі фонду у відбудові шкіл та забезпеченні житлом мешканців.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Можливості співпраці обговорили під час візиту до Солт-Лейк-Сіті (США) начальника КОВА Руслана Кравченка, де він зустрівся з американським меценатом Деллом Лой Хансеном і представниками його фонду.

До реалізації проєкту будівництва реабілітаційного центру залучать міжнародних архітекторів та інженерів медичних будівель. Майбутній заклад надаватиме послуги з фізичної та психологічної реабілітації.

Проєкт потребує чималих інвестицій від благодійників, урядових, неурядових організацій. Фонд "Місія Хансена в Україні" опікуватиметься залученням партнерів для побудови госпіталю.

Крім того, БФ "Місія Хансена в Україні" разом із партнерами планує відновити 10 шкіл на Київщині, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення. Благодійники посприяють у зведенні укриттів для учнів і розглянуть можливість добудови освітніх закладів, які почали споруджувати ще до початку повномасштабної війни. Так, до 1 вересня 2025 року нова школа з'явиться в селі Тарасівка в "Містечку Хансена", де зможуть навчатися близько 700 дітей.

Під час візиту делегації КОВА до США обговорили розширення існуючої благодійної програми відбудови "Фенікс". Першочергово планується відбудувати 30 будинків в Андріївці і 30 будинків в Мощуні. Фонд Хансена також профінансує забезпеченням житлом 77 малозабезпечених родин у Софіївській Борщагівці.

Що відомо про діяльність Фонду Хансена на Київщині

На Київщині Благодійний Фонд "Місія Хансена в Україні" реалізує 3 соціальних проєкти. Це житло для переселенців – будівництво загалом 894 квартир.

Зокрема, у селі Тарасівка збудоване "Містечко Хансена". Вже заселені дві черги житла. Ще дві здадуть в експлуатацію до кінця липня та до кінця жовтня цього року, зазначили в КОВА.

У селі Софіївська Борщагівка Фонд викупив для ВПО 259 квартир, в селі Колонщина Макарівської громади збудоване "Чудо Містечко" – комплекс житлових будинків для переселенців похилого віку. Стартує будівництво другої черги для 110 родин.