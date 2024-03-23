Ще вісьмох освітян з Донеччини підозрюють у співпраці з російськими окупантами

Вісьмох працівників освіти з Донецької області підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Серед них шість директорок шкіл, що розташовані на тимчасово окупованій території України.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

"В окупованому Маріуполі підозрюють у співпраці "завідувача кафедри історії" та "доцента кафедри фінансів та обліку" "Маріупольського державного університету імені Куїнджі", — йдеться у повідомленні СБУ.

За даними Служби безпеки, також — "керівницю середньої школи № 68 міста Маріуполя". Вона очолила школу з грудня 2023 року. Також директорок "Волноваської школи № 5", "Новотроїцької школи №2" адміністрації Волноваського району", "Зеленоярської школи", "Ялтинської школи № 2 адміністрації Першотравневого району ДНР", "очільниці школи села Торське".

Цим освітянам загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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