Львівський шахіст свій гонорар за перемогу передав для ЗСУ

Гросмейстер зі Львова Мартин Кравців переміг у міжнародному благодійному шаховому турнірі пам’яті Героїв російсько-української війни "Меморіал воїнів-шахістів". Свій гонорар за перемогу у сумі 20 тисяч він передав на потреби ЗСУ.

Про це повідомили в Управлінні спорту Львова.

"Це благодійний турнір, маю за честь так вчинити", – наголосив Мартин Кравців.

33-річний Мартин Кравців – майстер спорту України, срібний призер чемпіонату України 2015 року. Є вихованцем і тренером ДЮСШ "Дебют" та випускником Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Міжнародний благодійний шаховий турнір пам’яті Героїв російсько-української війни "Меморіал воїнів-шахістів" започаткували для вшанування 18 українських шахістів, які загинули на війні. Він відбувся у Винниках 15 березня. За шахівницями зустрілися титуловані гросмейстери, початківці, військовослужбовці, діти із 21-ї області України та п’яти країн Європи, зокрема Чехії, Польщі, Ісландії, Словенії та Естонії.