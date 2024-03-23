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На Донеччині 24 березня прогнозують нічні заморозки й до 13 градусів тепла вдень
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На Донеччині 24 березня прогнозують нічні заморозки й до 13 градусів тепла вдень

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Погода у Донецькій області 24 березня
Квітуче дерево. Фото: Суспільне Рівне

24 березня, у неділю, на Донеччині — хмарно з проясненнями та без опадів. Вночі синоптики прогнозують мороз, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13 градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер південно-західний, вночі від трьох до восьми метрів на секунду, вдень від семи до дванадцяти", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура 24 березня у Донецької області:

  • вночі від двох градусів морозу до трьох — тепла;
  • вдень від восьми до тринадцяти — тепла.

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