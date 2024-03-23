На Донеччині 24 березня прогнозують нічні заморозки й до 13 градусів тепла вдень

24 березня, у неділю, на Донеччині — хмарно з проясненнями та без опадів. Вночі синоптики прогнозують мороз, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13 градусів тепла.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер південно-західний, вночі від трьох до восьми метрів на секунду, вдень від семи до дванадцяти", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура 24 березня у Донецької області:
- вночі від двох градусів морозу до трьох — тепла;
- вдень від восьми до тринадцяти — тепла.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram