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В Житомирі машина збила пішохода — поліція шукає свідків ДТП
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В Житомирі машина збила пішохода — поліція шукає свідків ДТП

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ДТП, пішохід, машина, аварія, травма, лікарня. поліція, Житомир, 23 березня, 2024 рік
Машина, яка збила пішохода, Житомир, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

У Житомирі зранку 23 березня на вулиці Покровській машина збила пішохода. Людину із травмами доставили до лікарні. Поліція шукає свідків ДТП.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, подія сталася близько 5:15 ранку. Пішохід перетинав проїзну частину дороги. За кермом автівки Mazda 6, яка наїхала на пішохода, був 22-річний водій. Нині поліція встановлює обставини події та особу потерпілого.

"Якщо хтось бачив, як сталася ця дорожньо-транспортна пригода або володіє інформацією щодо травмованого чоловіка, ми просимо вас зателефонувати на спецлінію 102 або за номером 068-639-82-03", — сказала Вікторія Дубовик.
В Житомирі машина збила пішохода — поліція шукає свідків ДТП
Вікторія Дубовик, речниця ГУНП в Житомирській області. Фото: ГУНП в Житомирській області

В Житомирі машина збила пішохода — поліція шукає свідків ДТП
Машина, яка збила пішохода, Житомир, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

В Житомирі машина збила пішохода — поліція шукає свідків ДТП
Машина, яка збила пішохода, Житомир, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

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