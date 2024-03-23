В Житомирі машина збила пішохода — поліція шукає свідків ДТП

У Житомирі зранку 23 березня на вулиці Покровській машина збила пішохода. Людину із травмами доставили до лікарні. Поліція шукає свідків ДТП.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.
За її словами, подія сталася близько 5:15 ранку. Пішохід перетинав проїзну частину дороги. За кермом автівки Mazda 6, яка наїхала на пішохода, був 22-річний водій. Нині поліція встановлює обставини події та особу потерпілого.
"Якщо хтось бачив, як сталася ця дорожньо-транспортна пригода або володіє інформацією щодо травмованого чоловіка, ми просимо вас зателефонувати на спецлінію 102 або за номером 068-639-82-03", — сказала Вікторія Дубовик.
Вікторія Дубовик, речниця ГУНП в Житомирській області. Фото: ГУНП в Житомирській області
Машина, яка збила пішохода, Житомир, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини
Машина, яка збила пішохода, Житомир, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини
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