У Мукачеві затримали 19-річну жінку за підозрою у вбивстві батька

У Мукачеві поліцейські затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у вбивстві свого 52-річного батька.
Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.
За інформацією правоохоронців, про смерть 52-річного мукачівця від ножових поранень в області шиї, поліцейським повідомили медики "швидкої допомоги".
"В одній з квартир багатоповерхового будинку у Мукачеві, між 52-річним чоловіком та його 19-річною донькою виник конфлікт, у xоді якого остання раптово схопила ніж та нанесла батькові удар в область шиї. Чоловік від отриманої травми помер", — йдеться у повідомленні.
Родичі та сусіди розповіли правоохоронцям, що в сім’ї загиблого й раніше траплялися сварки й домашнє насильство, однак із відповідними заявами до поліції ніхто не звертався.
19-річну дочку загиблого правоохоронці затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads