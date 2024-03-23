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У Мукачеві затримали 19-річну жінку за підозрою у вбивстві батька
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У Мукачеві затримали 19-річну жінку за підозрою у вбивстві батька

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Вбивство 52-річного чоловіка Мукачево
Вбивство 52-річного чоловіка, Мукачево, 22 березня 2024 року. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

У Мукачеві поліцейські затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у вбивстві свого 52-річного батька.

Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, про смерть 52-річного мукачівця від ножових поранень в області шиї, поліцейським повідомили медики "швидкої допомоги".

"В одній з квартир багатоповерхового будинку у Мукачеві, між 52-річним чоловіком та його 19-річною донькою виник конфлікт, у xоді якого остання раптово схопила ніж та нанесла батькові удар в область шиї. Чоловік від отриманої травми помер", — йдеться у повідомленні.

У Мукачеві затримали 19-річну жінку за підозрою у вбивстві батька
Вбивство 52-річного чоловіка, Мукачево, 22 березня 2024 року. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Родичі та сусіди розповіли правоохоронцям, що в сім’ї загиблого й раніше траплялися сварки й домашнє насильство, однак із відповідними заявами до поліції ніхто не звертався.

19-річну дочку загиблого правоохоронці затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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