Вивчення воєнних злочинів РФ: Бучу відвідала місія незалежних експертів ОБСЄ

У Бучі побувала місія незалежних експертів ОБСЄ, утворена згідно з Московським механізмом. Метою візиту було дізнатися більше про злочини армії РФ, зокрема, утримання цивільних у полоні, а також відвідати місця масових вбивств мирних жителів під час російської окупації.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.

З делегацією зустрівся секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Разом із експерткою місії з Норвегії Сесілі Геллештвейт вони побували в районі "Агробудпостачу" на вулиці Яблунська, 144.

Експертка місії ОБСЄ Сесілі Геллештвейт біля меморіальної дошки вбитим росіянами бучанцям, Буча, Київська область, березень 2024 р. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Там учасники місії дізналися про вбивства і тортури на цивільними, скоєні російськими військовими навесні 2022 року. Іноземні гості вшанували пам'ять загиблих.

Також делегати завітали до Бучанської міської ради та поспілкувалися із керуючим справами Дмитром Гапченком. Він був полоненим у росіян, тож розповів незалежним експертам про події лютого-березня 2022 року, які пережив сам.

"Для нас дуже важливо розуміти усі масштаби трагедії. Те, що відбулося у Бучі, демонструє усе зло, яке несуть росіяни на мирні території", — наголосила Сесілі Геллештвейт.

Довідково: 19 лютого 2024 року після консультацій з Україною 45 держав-учасниць ОБСЄ задіяли Московський механізм, щоб вивчити питання про позбавлення волі цивільних українців Російською Федерацією.

Московський механізм – це формальна процедура в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання міжнародної місії для перевірки фактів порушення прав людини, пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, РФ взяла у заручники тисячі мирних українців на тимчасово окупованих територіях. Активація Московського механізму допоможе визначити масштаби цього злочину.

Стосовно України Московський механізм ОБСЄ був востаннє задіяний в березні 2023 року для дослідження депортації дітей під час збройної агресії РФ проти України.

Що відомо про воєнні злочини росіян у Бучі

Буча була в окупації росіян 33 дні, російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого 2022 року. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 14 квітня 2022 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

8 квітня 2022-го в місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року.

За даними поліції, під час окупації армія РФ скоїла в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів, більше 1700 цивільних загинули, із них близько 700 в самій Бучі. Протягом 2022 року правоохоронці ідентифікували 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.