Протягом минулої доби, 22 березня, на території Запоріжжя та Запорізького району співробітники ДСНС вилучили та знешкодили сім вибухонебезпечних предметів.

Про це сьогодні, 23 березня повідомили в ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

"Піротехніки знищили три гранатометні постріли, дві мінометні міни, артилерійський снаряд та один залишок від ракети", — йдеться в повідомленні.

Знешкодження виявлених ДСНС вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Вибухонебезпечні предмети знищили з дотриманням правил безпеки.

Знешкодження виявлених ДСНС вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

У ДСНС нагадують алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

не підходити до знахідки;

не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;

повідомити в екстрені служби.

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