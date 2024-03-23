Протягом минулої доби, 22 березня, на території Запоріжжя та Запорізького району співробітники ДСНС вилучили та знешкодили сім вибухонебезпечних предметів.
Про це сьогодні, 23 березня повідомили в ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
"Піротехніки знищили три гранатометні постріли, дві мінометні міни, артилерійський снаряд та один залишок від ракети", — йдеться в повідомленні.
Знешкодження виявлених ДСНС вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Вибухонебезпечні предмети знищили з дотриманням правил безпеки.
Знешкодження виявлених ДСНС вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
У ДСНС нагадують алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити до знахідки;
- не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
- повідомити в екстрені служби.
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