Минулої доби, 22 березня, у Запоріжжі співробітники ДСНС деблокували ногу дитини, яка застрягла між ребрами радіатора опалення. Медична допомога їй не знадобилась.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, дівчинка 2017 р.н. пальцем ноги застрягла між ребрами батареї:

"Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання та підручних засобів демонтували частину конструкції та деблокували палець",— йдеться в повідомленні.

Деблокування дитини співробітниками ДСНС. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Медична допомога дитині не знадобилася.

Раніше Суспільне повідомляло, що 18 березня, в одному з районів Запоріжжя сталася ДТП, внаслідок якої водія затисло в автівці. Рятувальники його деблокували та передали лікарям.

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