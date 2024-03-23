Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 березня

24 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі — помірний мокрий сніг, вдень — помірний дощ.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3⁰, вдень — 8-10⁰ тепла. По області температура вночі — 0-5⁰, вдень — 6-11⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі сягатиме від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень — 0-5⁰ тепла.

Видимість на автошляхах — 4-6 кілометри. Вітер — західний, 7-12 м/с, місцями — 15-20 м/с.

24 березня у Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори, повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

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