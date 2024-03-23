23 березня в Житомирі на перехресті Київської та Покровської біля Свято-Михайлівського кафедрального собору провели акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти.

Про це з місця події повідомив кореспондент Суспільного Дмитро Клименко.

За його інформацією, учасниками акції були близько 50 людей. Вони вийшли на мітинг, щоб привернути увагу до полонених і зниклих безвісти українських військових.

"Люди тримають в руках плакати "Поверніть наших рідних" із фотографіями своїх чоловіків, синів, братів. Машини, які проїжджають повз, сигналять їм", — розповів Дмитро Клименко.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти, Житомир, 23 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Клименко

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти, Житомир, 23 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Клименко

Рідні безвісти зниклих і полонених українських захисників виходять на мирні акції в Житомирі не вперше. Як раніше писало Суспільне, подібна акція відбулася 28 січня. Тоді, за словами співорганізаторки Анни Лобової, зібрання приурочили сумній події, яка сталася в Україні півтора року тому на території колишньої колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині.

18 лютого Суспільне Житомир також писало про акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти. Люди вийшли із плакатами, аби привернути увагу до питання розшуку та повернення українських військових додому.

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