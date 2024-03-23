НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Штормове попередження на 24 березня: в Одесі очікується посилення вітру
ПОГОДАРегіони

Штормове попередження на 24 березня: в Одесі очікується посилення вітру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Море в Одесі, пляж Ланжерон
Море в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі та області оголосили штормове попередження. Вранці та вдень 24 березня очікуються пориви південного вітру 15-17 м/с.

Про це попередили в Одеській міській раді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Згідно з прогнозом, завтра у регіоні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 10-15°С.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому у міськраді міста нагадали, що перебування у пляжній зоні є небезпечним.

"У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Водойма у Знам'янському районі Кіровоградської області
Дощ у понеділок. Погода на Кіровоградщині на наступний тиждень
Свято-Покровський чоловічий монастир РПЦ в Україні
Хмарно та до 15º тепла. Прогноз погоди на початок тижня для Харкова та області
Густий туман у Львові
На Львівщині 25 березня прогнозують туман та ожеледицю
Рання весна, бруньки, погода
Невеликий дощ та мокрий сніг. Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 березня
На початок