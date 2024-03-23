Штормове попередження на 24 березня: в Одесі очікується посилення вітру

В Одесі та області оголосили штормове попередження. Вранці та вдень 24 березня очікуються пориви південного вітру 15-17 м/с.

Про це попередили в Одеській міській раді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Згідно з прогнозом, завтра у регіоні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 10-15°С.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому у міськраді міста нагадали, що перебування у пляжній зоні є небезпечним.

"У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — йдеться у повідомленні.

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