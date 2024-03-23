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Запорізька АЕС вдруге за добу була на одній лінії живлення через обстріл РФ — Міненерго
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Запорізька АЕС вдруге за добу була на одній лінії живлення через обстріл РФ — Міненерго

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Живлення потреб Запорізької АЕС здійснюється у повному обсязі — Міненерго
ЗАЕС, 1 реактор. Фото: Енергоатом

Вдруге за добу Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) лишалася на одній лінії живлення через російський обстріл.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомили в Міненерго:

"Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції", — йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що станом на ранок суботи, 23 березня, роботу ліній відновлено:

"Живлення потреб ЗАЕС здійснюється в повному обсязі".

Раніше Суспільне повідомляло, що 22 березня, під час російських обстрілів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила підключення до однієї з ліній живлення.

Що відомо про стан енергоблоків ЗАЕС

  • 20 лютого 2024 року ЗАЕС внаслідок бойових дій залишилася лише на одній лінії живлення "Запорізька АЕС — Дніпровська", іншу лінію було пошкоджено.
  • 2 грудня 2023 року на ЗАЕС стався восьмий повний блекаут через обрив напередодні лінії енергоживлення "Запорізька ТЕС — Феросплавна" та "Запорізька АЕС — Дніпровська".
  • Через дії окупантів 16 листопада на енергоблоці №5 ЗАЕС зафіксовано виток реагентів з першого контура в другий, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом". За повідомленням пресслужби, інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий стався внаслідок переведення п'ятого енергоблока ЗАЕС у стан "гарячого зупину".
  • 14 листопада 2023 року на ЗАЕС стався частковий блекаут через некомпетентні дії російських окупантів.
  • 28 жовтня в.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що на тимчасово захопленій ЗАЕС четвертий та п'ятий енергоблоки знаходяться у стані "гарячого зупину". Крім того, за його словами, окупанти мають намір зібрати третій енергоблок, який нині знаходиться у стані ремонту.
  • 12 жовтня 2023 року МАГАТЕ у своєму звіті зазначили, що четвертий енергоблок продовжує перебувати в стані "гарячої зупинки" для виробництва пари для підігріву води для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, і для переробки рідких радіоактивних відходів.
  • 4 жовтня 2023 року у МАГАТЕ підтвердили переведення четвертого енергоблока Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину".
  • 4 жовтня 2023 року у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом" наголосили, що недотримання росіянами вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомили
  • 3 жовтня 2023 року енергоблок №6 ЗАЕС, що тимчасово виробляв пару на час ремонтних робіт, перевели в стан "холодного зупину".
  • 29 липня 2023 року у МАГАТЕ повідомили, що на ЗАЕС перевели 5-й енергоблок у стан "холодного зупину".
  • 29 липня 2023 року у Держатомрегулюванні наголосили, що виведення енергоблоків у стан "гарячого зупину" порушує ліцензію Держатомрегулювання, за якою усі блоки мають перебувати у стані "холодного зупину".
  • 9 березня 2023 року Запорізька АЕС вшосте відключилась від української енергосистеми через російські обстріли.
  • 2 листопада 2022 року ЗАЕС була повністю знеструмлена через пошкодження двох останній високовольтних ліній живлення.

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