На Київщині буде гучно: триває знешкодження боєприпасів

У Бориспільському районі Київщини сьогодні, 23 березня, відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

Місцевих жителів попередили про звуки вибухів через планові роботи піротехніків біля одного з населених пунктів району.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, 19 березня снаряди і вибухівку знешкоджували в Обухівському районі Київщини. 12 березня сапери працювали у Білоцерківському, а 5 березня — у Вишгородському районах.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

У лютому цього року в Бучанській громаді провели випробування української безпілотної машини для розмінування.

Для розмінування сільськогосподарських земель Київщини вивчатимуть досвід Хорватії. У КОВА зазначила, що, станом на листопад 2023 року, першочергового розмінування потребують понад 10 тисяч га земель сільгосппризначення.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.