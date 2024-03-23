НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З трьох населених пунктів Шосткинського району на Сумщині примусово евакуюють понад 50 дітей
ЕвакуаціяДІТИКордонВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З трьох населених пунктів Шосткинського району на Сумщині примусово евакуюють понад 50 дітей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

З трьох населених пунктів Шосткинського району відбуватиметься примусова евакуація 54 дітей через безпекову ситуацію.

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 23 березня.

За інформацією Мінреінтеграції, планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей. Діти евакуюватимуться з батьками або іншими законними представниками.

Евакуація безкоштовна, додали у повідомленні.

Контакти

  • Гаряча лінію Сумського обласного контактного центру — (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів м. Суми та Сумського району), 0-800-301-501 (безкоштовно для жителів Сумської області). Наразі гаряча лінія працює щодня з 8:30 до 17:30.
  • Гаряча лінія Мінреінтеграції — 15-48. Також можна написати у месенджериWhatsApp, Telegram, Viber. — (096) 078-84-33.

20 березня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначав, що планується примусова евакуація дітей із Великописарівської та Середино-Будської громад.

17 березня Володимир Артюх повідомляв, що влада на Сумщині планує евакуацію всіх дітей з сім'ями з трьох громад Шосткинського району.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Переселенці з Донеччини прибули евакуаційним потягом на Рівненщину
"Щоночі дуже страшно лягати спати": що розповідають переселенці, які прибули евакуаційним потягом на Рівненщину
Евакуація з Великописарівської громади
Волонтери допомогли евакуювати 23 людини з Великописарівської громади у Чернівецьку область
На деокупованій частині Луганської області залишаються люди пенсійного віку
У звільнених селах Луганщини люди пенсійного віку відмовляються залишати свої будинки
Евакуація із Великої Писарівки, Сумщина
Рятувальники показали, як евакуюють людей із Великописарівської громади на Сумщині
На початок