З трьох населених пунктів Шосткинського району відбуватиметься примусова евакуація 54 дітей через безпекову ситуацію.

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 23 березня.

За інформацією Мінреінтеграції, планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей. Діти евакуюватимуться з батьками або іншими законними представниками.

Евакуація безкоштовна, додали у повідомленні.

Контакти

Гаряча лінію Сумського обласного контактного центру — (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів м. Суми та Сумського району), 0-800-301-501 (безкоштовно для жителів Сумської області). Наразі гаряча лінія працює щодня з 8:30 до 17:30.

Гаряча лінія Мінреінтеграції — 15-48. Також можна написати у месенджери — (096) 078-84-33.

20 березня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначав, що планується примусова евакуація дітей із Великописарівської та Середино-Будської громад.

17 березня Володимир Артюх повідомляв, що влада на Сумщині планує евакуацію всіх дітей з сім'ями з трьох громад Шосткинського району.

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