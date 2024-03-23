У Сумах призупинена робота Лучанського водозабору: де немає водопостачання

23 березня через аварію тимчасово призупинений Лучанський водозабір у Сумах. Ремонті роботи тривають.
Про це повідомили в КП "Міськводоканал".
UPD: О 13:50 Лучанський водозабір запущено в роботу, подача води відновлена.
Де немає води
- Просп. Шевченка;
- вул. Реміснича;
- вул. Металургів;
- вул. Хворостянка;
- вул. Британська,
- вул. Революції Гідності;
- вул. Гетьмана Павла Скоропадського;
- вул. Новомістенська;
- вул. Троїцька;
- вул. Псільська;
- вул. Привокзальна;
- вул. Бельгійська;
- вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці, також урочище Баранівка.
Що відомо про обстріли Сумщини вночі та зранку 23 березня
- Російська армія п'ять разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.
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