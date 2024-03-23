НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах призупинена робота Лучанського водозабору: де немає водопостачання
ВодаКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

У Сумах призупинена робота Лучанського водозабору: де немає водопостачання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

23 березня через аварію тимчасово призупинений Лучанський водозабір у Сумах. Ремонті роботи тривають.

Про це повідомили в КП "Міськводоканал".

UPD: О 13:50 Лучанський водозабір запущено в роботу, подача води відновлена.

Де немає води

  • Просп. Шевченка;
  • вул. Реміснича;
  • вул. Металургів;
  • вул. Хворостянка;
  • вул. Британська,
  • вул. Революції Гідності;
  • вул. Гетьмана Павла Скоропадського;
  • вул. Новомістенська;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Псільська;
  • вул. Привокзальна;
  • вул. Бельгійська;
  • вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці, також урочище Баранівка.

Що відомо про обстріли Сумщини вночі та зранку 23 березня

  • Російська армія п'ять разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Бювет у Добропіллі на Донеччині
У Добропіллі через місяць після обстрілу запрацював бювет: графік роботи
Каховське водосховище, водопілля, флора
Наближаємось до піку — експерт про водопілля на Каховському водосховищі
Вода, Каховська ГЕС, Дніпро
"Такого не було 65 років". У Каховське водосховище повертається вода: пояснення від еколога
У Києві затоку Галера біля Жукового острова очищали від сміття з допомогою каяків
Толока на каяках: акваторію біля Жукового острова в Києві очистили від сміття
На початок