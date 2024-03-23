Головні новини Рівного та області 23 березня

Пільги для ветеранів війни на оплату комунальних послуг. Хто може ними скористатися та як це зробити

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки дав у Facebook роз'яснення, хто саме має право на такі пільги та в якому розмірі.

Отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть:

учасники бойових дій — у розмірі 75%;

люди з інвалідністю внаслідок війни — у розмірі 100%

члени сімей загиблих — у розмірі 50%.

Членами сім’ї пільговика є:

дружина або, відповідно, чоловік;

їхні неповнолітні діти;

їхні неодружені повнолітні діти за умови, якщо вони є людьми з інвалідністю з дитинства першої та другої груп;

люди з інвалідністю першої групи;

той, хто проживає з людиною з інвалідністю внаслідок війни першої групи, доглядає за нею (за умови, що людина з інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі);

непрацездатні батьки та люди, які знаходяться під опікою або піклуванням того, хто має право на пільги й проживає разом з нею.

Як отримати пільгу на житлово-комунальні послуги

Отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна після отримання посвідчення учасника бойових дій, статусу людини з інвалідністю внаслідок війни, або члена сім’ї загиблого.

За оформленням пільги слід звертатися до Пенсійного фонду України із двома заявами:

перша — про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

друга — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.

При поданні першої заяви потрібно надати паспорт, документи, які підтверджують право на таку пільгу, обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Подавати заяви можна:

особисто;

в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

надіслати поштою;

звернутися у виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад територіальної громади або до військової адміністрації, чи до Центру надання адміністративних послуг.

Якщо людина має пільги за кількома законами, то інформацію про неї, як пільговика, вносять до реєстру за всіма підставами, однак обрати можна лише одну пільгу.

Знижки на тверде паливо

За інформацією обласного ТЦК та СП, якщо пільговик, проживає у будинку, де відсутнє центральне опалення, то можна отримати знижку на придбання палива: скраплений газ, дрова, вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, торф паливний кусковий, а також торф’яні брикети.

Знижкою можуть скористатися й люди, які проживають з пільговиком.

Пільгу на паливо можна отримати один раз на рік. Для цього слід подати:

заяву;

паспорт;

документ, який підтверджує право на пільгу,;

документ, який підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

довідку від підприємства чи надавача послуг про те, що житлове приміщення не забезпечене електро-, тепло- або газопостачанням;

довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні людей;

документи, які підтверджують родинний зв’язок із людьми.

На одне домогосподарство видають тонну твердого палива або балон скрапленого газу на рік. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого або рідкого палива, йдеться у дописі Рівненського обласного ТЦК та СП.

Оформлення пільг дистанційно

У випадку, коли людина не має змоги звернутися до органів пенсійного фонду, ЦНАПу, чи органів місцевого самоврядування — можна надіслати документи поштою або ж за довіреністю це може зробити член сім'ї. Тоді не вимагають нотаріально завірену довіреність, вона може бути посвідчена командиром військової частини, в якій служить пільговик, або ж керівник лікувального закладу — у випадку лікування в стаціонарі.

Як здійснюється виплата пільг

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна отримати через перерахування від ПДФ. Пенсіонерам гроші нараховують на пенсійний рахунок. Іншим громадянам — на банківський рахунок. Якщо немає — його створюють в Ощадбанку та повідомляють пільговику. Якщо людина хоче отримати гроші в іншому банку чи за допомогою Укрпошти — потрібно звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду.

Органи місцевого самоврядування можуть надавати також інші пільги. Аби дізнатися про них — варто звернутися до органів місцевої влади.