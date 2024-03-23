Головні новини Рівного та області 23 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 23 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
У лікарні на Рівненщині померли немовля та породілля. Що про це кажуть родичі жінки
На Рівненщині у лікарні Костополя під час пологів померло немовля, а через три дні у реанімації — породілля. Анні Данильчук зробили кесарів розтин 19 березня, а 22-го родичам повідомили, що жінку врятувати не вдалося. Рідні померлої звернулися до поліції.
Про це Суспільному розповіли матір та братова померлої.
Стало відомо про смерть шістьох військових з Рівненщини
Повідомили про смерть військових з Рівненщини — Володимира Станіславчука та Івана Якимовича з Козинської громади, Олександра Луба — з Острозької, Михайла Новосада — з Дядьковицької, Сергія Швецова — з Костопільської і Андрія Гладкова — зі Здолбунівської.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Володимир Станіславчук
Володимир Станіславчук — житель села Савчуки Дубенського району, 1982 року народження. Він загинув 21 березня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Про час та дату прощання з військовим повідомлять додатково.
Іван Якимович
Іван Якимович — 1994 року народження, проживав у селі Зарічне Дубенського району. Він загинув 22 березня під час виконання бойового завдання внаслідок авіаудару армії РФ, на Харківщині.
Про час та дату прощання з військовим повідомлять додатково.
Олександр Луб
Олександр Луб — уродженець села Милятин, проживав в селі Оженин Рівненського району. Він помер 22 березня під час лікування в медичному закладі.
Прощання із 46-річним військовим відбудеться 24 березня:
- 10:45-11:00 — зустріч Олександра Луба в Острозі;
- 12:00 — заупокійна служба в церкві в селі Милятині.
Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.
Михайло Новосад
Михайло Новосад проживав у селі Ясининичі Рівненського району. 49-річний військовий загинув 21 березня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Попрощалися з молодшим сержантом 23 березня. Його поховали на кладовищі села Ясининичі.
Сергій Швецов
Сергій Швецов народився у селі Щасливе, що на Херсонщині. У вересні 2022 року його дружина, син і донка виїхали з окупації в Костопіль, а чоловік вступив до лав ЗСУ. Сергія Швецова тривалий час вважали зниклим безвісти. Він загинув 28 вересня 2023 року в Запорізькій області.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться 24 березня:
- 11:30 — похоронний кортеж в'їжджатиме в Костопіль. Маршрут вулицями: Рівненська – Нова – Коперніка – Грушевського – Степанська — Крип'якевича. Далі — прощання біля будинку.
- 13:00 – чин похорону у соборі святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.
Тіло полеглого бійця відправлять на кремацію, адже він хотів бути похованим на Херсонщині, зазначили в дописі Костопільської міської ради.
Андрій Гладков
Андрій Гладков — уродженець села Ільпінь Рівненського району. У 39-річного загиблого військового залишилася донька.
Попрощаються із бійцем 25 березня:
- 10:30-11:00 – зустріч у м. Здолбунів. Маршрут вулицями: Коперника — Шкільна — Василя Жука — Грушевського до площі Героїв Майдану.
- 11:00-11:30 - громадянська панахида, прощання;
- 11:30-12:00 – супровід до будинку вулицями Грушевського — Шевченка — Шкільна — в село Богдашів вулицями Віднічука — Огієнка — в село Ільпінь вулицями Хліборобів — Нова;
- 12:20-12:30 — супровід до Свято-Дмитрівського храму, панахида;
- 13:00-13:30 — супровід до сільського кладовища та поховання.
Смертельна ДТП на Рівненщині: від отриманих травм помер чоловік
На Рівненщині зіткнулися вантажівка з напівпричепом та бус. Від отриманих травм пасажир буса помер у лікарні.
Про це 23 березня повідомила речниця поліції Марія Юстицька.
За її інформацією, ДТП сталася 23 березня, орієнтовно о 12:30, на трасі Київ — Чоп у селі Грушвиця Друга Рівненського району.
"Слідчі встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz із напівпричепом, 43-річний житель Житомирської області, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Mercedes під керуванням 27-річного рівнянина, який здійснив аварійну зупинку в крайній правій смузі", — розповіла Марія Юстицька.
Вона додала, що внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир буса. Кермувальника після надання меддопомоги відпустили. Пасажир — 38-річний житель Волині, попри вжиті реанімаційні заходи, від отриманих травм помер у лікарні. Обидва водії були тверезі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами трьох років або без такого.
Найгірший суп світу: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву
Овочі, чорнослив, качине м'ясо та кров — усе це інгредієнти традиційного польського супу чернина з XVI ст. За даними етнічної польки Єви Маньковської, яка нині проживає у Рівному, у 2023 році цей суп увійшов до списку найгірших у світі за версією TasteAtlas.
Етнічна полька Єва Маньковська проживає у Рівному понад десять років. Жінка показала Суспільному, як готується традиційний польський суп, який батьки дівчини подають хлопцеві як відмову у сватанні.
У Рівному попрощалися з військовим Олександром Жовтянським
У Рівному на майдані Незалежності 23 березня попрощалися з 34-річним солдатом Олександром Жовтянським. Він загинув 19 березня на Донеччині.
Про це повідомила у Facebook Рівненська міська рада.
Олександр Жовтянський народився у Рівному. Закінчив Рівненський ліцей №19 та вступив у Національний університет водного господарства, але не завершив навчання і почав працювати на себе.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік вступив до тероборони. А в грудні 2022 був мобілізований до лав Збройних сил України.
“Саша був надзвичайно доброю людиною, любив донечку — 13-річну Іринку — нас батьків, своїх друзів. Він для інших міг віддати все, був щирим, щедрим, веселим. І завжди усміхався. Це йому, напевно, передалося від тата, адже він теж завжди усміхається. А ще любив рибалити”, — пише міська рада, посилаючись на слова матері загиблого військового Ніни.
Олександр Жовтянський служив у десантно-штурмовій роті. Чоловік загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Поховали військового на кладовищі Нове.
Пільги для ветеранів війни на оплату комунальних послуг. Хто може ними скористатися та як це зробити
Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки дав у Facebook роз'яснення, хто саме має право на такі пільги та в якому розмірі.
Отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть:
- учасники бойових дій — у розмірі 75%;
- люди з інвалідністю внаслідок війни — у розмірі 100%
- члени сімей загиблих — у розмірі 50%.
Членами сім’ї пільговика є:
- дружина або, відповідно, чоловік;
- їхні неповнолітні діти;
- їхні неодружені повнолітні діти за умови, якщо вони є людьми з інвалідністю з дитинства першої та другої груп;
- люди з інвалідністю першої групи;
- той, хто проживає з людиною з інвалідністю внаслідок війни першої групи, доглядає за нею (за умови, що людина з інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі);
- непрацездатні батьки та люди, які знаходяться під опікою або піклуванням того, хто має право на пільги й проживає разом з нею.
Як отримати пільгу на житлово-комунальні послуги
Отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна після отримання посвідчення учасника бойових дій, статусу людини з інвалідністю внаслідок війни, або члена сім’ї загиблого.
За оформленням пільги слід звертатися до Пенсійного фонду України із двома заявами:
- перша — про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
- друга — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.
При поданні першої заяви потрібно надати паспорт, документи, які підтверджують право на таку пільгу, обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Подавати заяви можна:
- особисто;
- в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- надіслати поштою;
- звернутися у виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад територіальної громади або до військової адміністрації, чи до Центру надання адміністративних послуг.
Якщо людина має пільги за кількома законами, то інформацію про неї, як пільговика, вносять до реєстру за всіма підставами, однак обрати можна лише одну пільгу.
Знижки на тверде паливо
За інформацією обласного ТЦК та СП, якщо пільговик, проживає у будинку, де відсутнє центральне опалення, то можна отримати знижку на придбання палива: скраплений газ, дрова, вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, торф паливний кусковий, а також торф’яні брикети.
Знижкою можуть скористатися й люди, які проживають з пільговиком.
Пільгу на паливо можна отримати один раз на рік. Для цього слід подати:
- заяву;
- паспорт;
- документ, який підтверджує право на пільгу,;
- документ, який підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера заявника;
- довідку від підприємства чи надавача послуг про те, що житлове приміщення не забезпечене електро-, тепло- або газопостачанням;
- довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні людей;
- документи, які підтверджують родинний зв’язок із людьми.
На одне домогосподарство видають тонну твердого палива або балон скрапленого газу на рік. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого або рідкого палива, йдеться у дописі Рівненського обласного ТЦК та СП.
Оформлення пільг дистанційно
У випадку, коли людина не має змоги звернутися до органів пенсійного фонду, ЦНАПу, чи органів місцевого самоврядування — можна надіслати документи поштою або ж за довіреністю це може зробити член сім'ї. Тоді не вимагають нотаріально завірену довіреність, вона може бути посвідчена командиром військової частини, в якій служить пільговик, або ж керівник лікувального закладу — у випадку лікування в стаціонарі.
Як здійснюється виплата пільг
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна отримати через перерахування від ПДФ. Пенсіонерам гроші нараховують на пенсійний рахунок. Іншим громадянам — на банківський рахунок. Якщо немає — його створюють в Ощадбанку та повідомляють пільговику. Якщо людина хоче отримати гроші в іншому банку чи за допомогою Укрпошти — потрібно звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду.
Органи місцевого самоврядування можуть надавати також інші пільги. Аби дізнатися про них — варто звернутися до органів місцевої влади.
Оновлений прогноз погоди на 24 березня
На Рівненщині 24 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Часом — невеликий дощ. Вітер — західний, 7-12м/с, пориви — 15-18м/с.
Температура в області: вночі — 1-6º тепла, вдень — 7-12° тепла. Температура у Рівному: вночі — 3-5° тепла, вдень — 8-10° тепла
"Я тут на своїй землі": історія військової на псевдо "Змія" з Рівненщини
Військовослужбовиця на псевдо "Змія" майже десять років рятувала поранених бійців. Нині вона, після кількох контузій, служить в Рівненському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. До війни "Змія" була фізичною реабілітологинею у селі, але коли армія РФ напала на Україну не змогла сидіти вдома.
Свою історію військова розповіла Суспільному.
Продають крам ручної роботи: на Рівненщині волонтерки запустили в соцмережі ярмарок "БлагоДія" на підтримку військових
У Володимирці на Рівненщині місцеві волонтерки запустили у Facebook ярмарок виробів ручної роботи “БлагоДія”. До ярмарку запрошують долучатися усіх, хто вміє робити щось гарне і корисне. Половину суми з продажу кожної роботи спрямують на підтримку ЗСУ та волонтерського центру.
Як розповіла Суспільному одна з організаторок, швачка та волонтерка Ірина Товт, таким чином хочуть залучити більше людей до допомоги ЗСУ, підтримати діяльність волонтерського центру у Володимирці та привернути увагу до творчості місцевих умільців:
“Ідею я виношувала дуже давно, проте не знала, як і що робити, аби наші люди більше звертали увагу на допомогу ЗСУ. Що я тільки не вигадувала! Що робити, що шити, що цікаво людям… Є бажання допомагати, заробляти кошти. Ми намагаємося шити подушки, спіднички, сумки — хоч щось. Аби це реалізовувалось і ми могли більше коштів збирати”.
Подібний ярмарок на базі волонтерського центру організували у грудні 2023 року. Тоді, зі слів Ірини Товт, тоді до участі долучилися жителі усієї громади. Ярмарок "БлагоДія" в соцмережі — це спроба продовжити таку ініціативу в іншому форматі.
“Зробили окремий рахунок для такої справи, тобто всі кошти, які отримаємо від проданих лотів, будуть на цьому рахунку. Поки все в режимі запуску. Сподіваємось, що люди активніше почнуть долучатися таким чином до донатів на допомогу ЗСУ”.
Ірина Товт зазначила, що усі вироби, які створені нею та колегою Наталією Мазур, за потреби можна також оглянути у їхній майстерні. Волонтерки очікують, що до такої ініціативи долучаться майстри регіону із власними виробами.