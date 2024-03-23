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Запропонував допомогу пенсіонерці і пограбував: юнаку з Київщини загрожує ув'язнення
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Запропонував допомогу пенсіонерці і пограбував: юнаку з Київщини загрожує ув'язнення

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У Києві 19-річний юнак відібрав телефон у 75-річної пенсіонерки і здав його в ломбард
У Києві 19-річний юнак відібрав телефон у 75-річної пенсіонерки і здав його в ломбард. Фото: Поліція Києва/Facebook

У Києві затримали молодика, який пограбував 75-річну пенсіонерку. Юнак забрав у літньої жінки телефон і намагався його продати. Тепер він може провести від 7 до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Літня жінка зателефонувала на спецлінію "102" і повідомила, що її пограбував невідомий молодик. Незнайомець спочатку запропонував пенсіонерці донести сумки додому, а коли зайшов до під'їзду, вихопив з її сумки телефон і втік.

На місце події прибули слідчо-оперативна група і криміналісти. Поліцейські дізналися у потерпілої опис грабіжника, встановили його особу і маршрут втечі. Порушником виявився раніше судимий 19-річний уродженець Київщини. Він устиг здати телефон киянки в ломбард.

Юнаку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.

Що відомо про випадки пограбування літніх людей у Києві

У лютому 2024 року у Святошинському районі столиці невідомий вихопив у пенсіонерки сумку з грошима. Порушника знайшли за кілька годин.

У Києві жінка представилась пенсіонерці сусідкою і викрала з її квартири заощадження та ювелірні вироби.

36-річний киянин вихопив на вулиці телефон у 77-річної жінки, коли вона по ньому розмовляла. Викрадений ґаджет правоохоронці вилучили з ломбарду.

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