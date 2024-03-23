До +10 тепла та без опадів: прогноз погоди в окупованому Криму на 23 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у суботу, 23 березня, хмарну погоду без опадів по всій території півострова. Очікується +7...+11 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +10 градусів, хмарно;
- Чорноморське — до +9 градусів, мінлива хмарність;
- Євпаторія — до +10 градусів, хмарно;
- Севастополь — до +9 градусів, хмарно;
- Ялта — до +10 градусів, хмарно;
- Алушта — до +9 градусів, хмарно;
- Судак — до +10 градусів, хмарно;
- Джанкой — до +11 градусів, хмарно.
- Феодосія — до +9 градусів, мінлива хмарність;
- Керч — до +7 градусів, хмарно.
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