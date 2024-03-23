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До +10 тепла та без опадів: прогноз погоди в окупованому Криму на 23 березня
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До +10 тепла та без опадів: прогноз погоди в окупованому Криму на 23 березня

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Ялта, Крим
Ялта, Крим. Фото: Суспільне Крим

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у суботу, 23 березня, хмарну погоду без опадів по всій території півострова. Очікується +7...+11 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +10 градусів, хмарно;
  • Чорноморське — до +9 градусів, мінлива хмарність;
  • Євпаторія — до +10 градусів, хмарно;
  • Севастополь — до +9 градусів, хмарно;
  • Ялта — до +10 градусів, хмарно;
  • Алушта — до +9 градусів, хмарно;
  • Судак — до +10 градусів, хмарно;
  • Джанкой — до +11 градусів, хмарно.
  • Феодосія — до +9 градусів, мінлива хмарність;
  • Керч — до +7 градусів, хмарно.

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