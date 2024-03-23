Вночі 23 березня у селі Високе Ніжинського району, що на Чернігівщині, розшукували зниклого 3-річного хлопчика Владислава. Дитину знайшли на світанку за кілометр від дому.

Про це повідомляє відділ комунікації Чернігівської області на своєму сайті.

Як зазначає поліція, про зникнення свого сина повідомила мати після опівночі:

"Дві години тому зник мій маленький син. Допоможіть!".

Як з'ясувалося, звечора вона залишила двох своїх малолітніх дітей у куми й пішла у своїх справах.

"Близько 22-ї години Владислав прокинувся, вийшов з оселі та пішов у невідомому напрямку. Дорослі дві години шукали дитину самостійно, однак безрезультатно", — йдеться у повідомленні поліції.

Після того, як на пошуки приїхали правоохоронці, рятувальники, поліцейський кінолог зі службовим собакою та долучилися небайдужі люди, які прочісували село та його околиці, хлопчика знайшли.

Поліцейський з хлопчиком, якого розшукали. ФОТО: Поліція Чернігівської області

"Почули плач дитини і виявили хлопчика біля сіновалу у дворі одного з господарств. Воно розташоване приблизно за кілометр від місця зникнення малюка. Щоб дістатися до дитини поліцейським довелося перелізти через двометровий паркан. Ймовірно, Владислав зайшов до господарства з іншої сторони через поле і заснув у сіннику. Хлопчик був наляканий, проте цілий та неушкоджений, — розповідає керівник ювенальної превенції обласної поліції Оксана Огненко.

Оксана Огненко з 3-річним Владиславом. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Владислава передали матері і вже оглянули медики – з ним все добре.

Співробітники ювенальної превенції обласної поліції провели з матір’ю дитини профілактичну роботу задля недопущення подібних випадків у майбутньому.

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