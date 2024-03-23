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Обіцяла зняти арешт з майна. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили посадовицю на хабарі
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Обіцяла зняти арешт з майна. У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили посадовицю на хабарі

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Поліція, Корупція, Влада, Кам'янське
У Кам'янському викрили співробітницю виконавчої служби на хабарі. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили співробітницю виконавчої служби на хабарі.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, посадовиця обіцяла 59-річному чоловіку закрити виконавче провадження стосовно нього та припинити усі заходи з його примусового виконання. За цю послугу держвиконавиця одержала хабар.

Слідчі провели обшуки за місцем роботи та місцем мешкання жінки. Вилучили документацію, комп'ютерну техніку та мобільний телефон.

Посадовиці повідомили про підозру за частиною 3 статті 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їй загрожує — до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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