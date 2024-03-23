Є загиблий і травмовані: на трасі Київ-Одеса сталася дорожня аварія

Одна людина загинула, ще двоє — в лікарні внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса неподалік столиці. Там зіштовхнулися два легковики — один із водіїв не встиг зреагувати на зупинку авто.

Про це інформує поліція Київщини у Facebook.

Аварія сталася 23 березня близько 06:00 на 34 км автодороги Київ-Одеса. За попередніми даними поліції, водій автомобіля "Fiat", що рухався в правій крайній смузі, не встиг зреагувати на автомобіль "ВАЗ", який стояв у тій частині дороги. Це призвело до зіткнення транспортних засобів.

Унаслідок події 73-річний водій "ВАЗ" загинув на місці, його 74-річну пасажирку доставили до лікарні з попереднім діагнозом травми голови. Водія автомобіля "Fiat" госпіталізували з переломом ноги.

За фактом ДТП поліція відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Правоохоронці працюють на місці події для з’ясування всіх обставин автопригоди.

14 березня смертельна ДТП сталася на Кільцевій дорозі в Києві. Загинув 38-річний водій легковика.