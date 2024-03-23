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Є загиблий і травмовані: на трасі Київ-Одеса сталася дорожня аварія
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Є загиблий і травмовані: на трасі Київ-Одеса сталася дорожня аварія

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Один загиблий, двоє травмованих: наслідки ДТП на трасі Київ-Одеса 23 березня 2024 р
Один загиблий, двоє травмованих: наслідки ДТП на трасі Київ-Одеса 23 березня 2024 р. Фото: Поліція Київської області/Facebook

Одна людина загинула, ще двоє — в лікарні внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса неподалік столиці. Там зіштовхнулися два легковики — один із водіїв не встиг зреагувати на зупинку авто.

Про це інформує поліція Київщини у Facebook.

Аварія сталася 23 березня близько 06:00 на 34 км автодороги Київ-Одеса. За попередніми даними поліції, водій автомобіля "Fiat", що рухався в правій крайній смузі, не встиг зреагувати на автомобіль "ВАЗ", який стояв у тій частині дороги. Це призвело до зіткнення транспортних засобів.

Унаслідок події 73-річний водій "ВАЗ" загинув на місці, його 74-річну пасажирку доставили до лікарні з попереднім діагнозом травми голови. Водія автомобіля "Fiat" госпіталізували з переломом ноги.

За фактом ДТП поліція відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України). Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Правоохоронці працюють на місці події для з’ясування всіх обставин автопригоди.

14 березня смертельна ДТП сталася на Кільцевій дорозі в Києві. Загинув 38-річний водій легковика.

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