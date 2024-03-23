Луганські прикордонники знищили російський БТР на Бахмутському напрямку

Ударні безпілотні групи підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" на Бахмутському напрямку знищили російський БТР-82А.
Про це повідомили у бригаді "Помста".
"Спочатку на ділянці з потенційним рухом ворожої техніки прикордонники здійснили дистанційне мінування. Через певний час пошкоджений та знерухомлений бронетранспортер виявила група аеророзвідників та передала ціль ударним БпЛА", — розповіли військові.
Українськ воїни знищили російський БТР FPV-дронами та скидами, уточнили у бригаді.
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