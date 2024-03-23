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Луганські прикордонники знищили російський БТР на Бахмутському напрямку
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Луганські прикордонники знищили російський БТР на Бахмутському напрямку

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Бахмутський напрямок, ураження російського БТР-82А
Українські воїни уразили російський БТР на Бахмутському напрямку. Скріншот з відео: Луганський прикордонний загін бригада "ПОМСТА"/Telegram

Ударні безпілотні групи підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" на Бахмутському напрямку знищили російський БТР-82А.

Про це повідомили у бригаді "Помста".

"Спочатку на ділянці з потенційним рухом ворожої техніки прикордонники здійснили дистанційне мінування. Через певний час пошкоджений та знерухомлений бронетранспортер виявила група аеророзвідників та передала ціль ударним БпЛА", — розповіли військові.

Українськ воїни знищили російський БТР FPV-дронами та скидами, уточнили у бригаді.

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