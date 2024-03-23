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В окупованому Криму скасували всі масові заходи через стрілянину у Підмосков’ї
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В окупованому Криму скасували всі масові заходи через стрілянину у Підмосков’ї

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Ялта, Крим
Ялта, Крим. Ілюстративне фото. РІА "Новости"

У Криму окупаційна влада скасувала всі культурно-масові заходи на два дні через стрілянину в підмосковному "Крокус Сіті Холі".

Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов у Telegram-каналі.

"У зв'язку з терактом, що стався в Московській області, прийнято рішення про відміну в Республіці Крим всіх розважальних, спортивних, культурно-масових заходів на два дні", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

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