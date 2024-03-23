Погрожували зброєю: на Полтавщині затримали чоловіків, які пограбували АЗС

У Кременчуці затримали двох місцевих, які, за даними слідства, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з грошима. Це сталося на автозаправній станції в Кременчуцькому районі.

Про це 23 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків здійснили розбійний напад на АЗС. Це сталося 20 березня у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Місцеві в масках та зі зброєю вимагали гроші.

Гроші, які отримали затримані. Фото: ГУ НП у Полтавській області

"Погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з грошовими коштами в сумі 95 тисяч гривень. Після вчинення злочину розбійники втекли", — йдеться в повідомленні.

Чоловіків 25 та 37 років затримали у Кременчуці. Одного з них затримали 22 березня увечері, іншого — 21 березня.

"Під час проведення обшуків у правопорушників вилучено автоматичну зброю, транспортні засоби, грошові кошти та інші речові докази. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру. Одному з них судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою та вирішується питання щодо обрання судом аналогічного запобіжного заходу іншому нападнику"

Зброя, яку вилучили правоохоронці. Фото: ГУ НП у Полтавській області

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за:

частиною четвертою статті "Розбій, вчинений в умовах воєнного стану";

статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу";

частиною першою та другою статті "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинам" ;

статтею "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

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