Екопікнік від ініціативи "CHYSTO.DE?!" під назвою "Безпечний простір" проведуть 13 — 14 квітня на "Березі Закарпатського Моря".

Про це Суспільному розповіла співзасновниця екоініціативи "CHYSTO.DE?!" Олена Жук.

За словами Олени Жук, захід волонтери вирішили присвятити питанню екологічної безпеки та формуванню внутрішнього стану, в якому можливо про цю безпеку потурбуватися.

"Закликом екопікніка є фраза: "Безпечний простір. Сформуй ззовні та всередині!" Тож цього разу на Березі Закарпатського Моря говоритимуть не тільки про стан довкілля, але й про стан душі. Особливо тих душ, які втратили Коханих у війні, заплативши за українську землю найдорожчу ціну. З власного досвіду знаю, що магічній природі Закарпатського Моря та світлим серцям, яких воно об‘єднує, під силу вдихнути життя навіть в дуже зранені душі. Тож наша мета, створити на даному екопікніку таку атмосферу, щоб кожна змогла "роздягнути" свій біль, поділитися ним і бути почутою. Щиро прийму в обійми кожну жінку, яка наважиться зробити цей непростий крок і приїхати до нас у квітні", — розповіла Олена Жук.

Заходи дводенні та, окрім прибирання, мають освітньо-розважальну складову. До місця локації організовують трансфери з Чернівців, Львова, Ужгорода та Мукачева.

Екопікнік на Березі Закарпатського моря. Фото: Влада Мазур

"Берег Закарпатського Моря об'єднав місцевих жителів Закарпатського краю та людей з інших куточків країни через неймовірну красу локації та кривду, яка була заподіяна природі через відсутність вчасних дієвих рішень. Завдяки активній позиції українців, локація набула статусу ландшафтного заказника місцевого значення під назвою “Берег Закарпатського Моря”. Дізнатися більше про подію та долучитися до заходу можна за посиланням на сторінці громадської організації "ЧИСТО.ДЕ", — додають організатори заходу.

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