НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Безпечний простір": на Закарпатті проведуть екопікнік та приберуть береги Вільшанського водосховища
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

"Безпечний простір": на Закарпатті проведуть екопікнік та приберуть береги Вільшанського водосховища

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Закарпатті проведуть екопікнік та приберуть береги Вільшанського водосховища
Екопікнік на Березі Закарпатського моря. Фото: Влада Мазур

Екопікнік від ініціативи "CHYSTO.DE?!" під назвою "Безпечний простір" проведуть 13 — 14 квітня на "Березі Закарпатського Моря".

Про це Суспільному розповіла співзасновниця екоініціативи "CHYSTO.DE?!" Олена Жук.

За словами Олени Жук, захід волонтери вирішили присвятити питанню екологічної безпеки та формуванню внутрішнього стану, в якому можливо про цю безпеку потурбуватися.

"Закликом екопікніка є фраза: "Безпечний простір. Сформуй ззовні та всередині!" Тож цього разу на Березі Закарпатського Моря говоритимуть не тільки про стан довкілля, але й про стан душі. Особливо тих душ, які втратили Коханих у війні, заплативши за українську землю найдорожчу ціну. З власного досвіду знаю, що магічній природі Закарпатського Моря та світлим серцям, яких воно об‘єднує, під силу вдихнути життя навіть в дуже зранені душі. Тож наша мета, створити на даному екопікніку таку атмосферу, щоб кожна змогла "роздягнути" свій біль, поділитися ним і бути почутою. Щиро прийму в обійми кожну жінку, яка наважиться зробити цей непростий крок і приїхати до нас у квітні", — розповіла Олена Жук.

Заходи дводенні та, окрім прибирання, мають освітньо-розважальну складову. До місця локації організовують трансфери з Чернівців, Львова, Ужгорода та Мукачева.

"Безпечний простір": на Закарпатті проведуть екопікнік та приберуть береги Вільшанського водосховища
Екопікнік на Березі Закарпатського моря. Фото: Влада Мазур

"Берег Закарпатського Моря об'єднав місцевих жителів Закарпатського краю та людей з інших куточків країни через неймовірну красу локації та кривду, яка була заподіяна природі через відсутність вчасних дієвих рішень. Завдяки активній позиції українців, локація набула статусу ландшафтного заказника місцевого значення під назвою “Берег Закарпатського Моря”. Дізнатися більше про подію та долучитися до заходу можна за посиланням на сторінці громадської організації "ЧИСТО.ДЕ", — додають організатори заходу.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
У Полтаві до Пушкарівській ставків зливають нечистоти: що кажуть в екоінспекції
У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд
Озеленення Києва: вздовж бульвару Котляревського висадили сотню троянд
Каховське водосховище, водопілля, флора
Наближаємось до піку — експерт про водопілля на Каховському водосховищі
Телефон Айфон
"Сміття" в телефоні впливає на клімат". Як почати прибирати у своїх гаджетах
На початок