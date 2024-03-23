У Тернополі собака, якого взяли з притулку, відвідує благодійний фонд і бере участь у фотосесіях. Власниця тварини — підприємиця Людмила Лукіян.

Жінка розповіла Суспільному, що волонтерить у благодійному фонді "Колеса перемоги". Сюди приходить разом зі своїм собакою Келлі.

Людмила Лукіян, волонтерка благодійного фонду "Колеса перемоги" та Келлі. Фото: Суспільне Тернопіль

В офісі тваринка має свою миску та крісло, на якому відпочиває, поки власниця працює.

Келлі та його власниця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це дівчинка. Не собака, а подружка. Стараємося брати її на різні заходи, куди їздимо, на відпочинок, в гості і по справах. Зазвичай, Келлі всі дуже люблять, рідко буває, що якась людина проти".

Келлі на фотосесії. Фото: Мар'яна Стецина

Тварина стерилізована, має всі щеплення.

"Келлі при собі має всю необхідну інформацію. Це є адресник, який в неї завжди на шлейці. Ми її чіпували, щоби, в разі чого, завжди була інформація про власників і про тварину".

Собака Келлі фотографується. Фото: Мар'яна Стецина

Келлі — більше трьох років, говорить Людмила. Собаку взяли з притулку.

"У нас історія почалася з того, що моя донька в 13 років захотіла собачку. І почала просити, а я кажу, що це дуже велика відповідальність. Ми почали шукати, дивитися породи: мопсом цікавилися, таксу хотіли купити, їздили на ринок, але так нічого і не знайшли. А потім я згадала, що є "Ноїв ковчег". Там ми побачили Келлі. Її три місяці намагались прилаштувати і ніяк не вдавалося. Просили взяти хоча б на перетримку. То ми в листопаді 2020 року взяли її на тиждень і так вона в нас залишилася. Часто люди називають її "тернопільським Патроном або Патронесою", бо це дівчинка, як подружка Патрона. Так що популярність Патрона перейшла трошки до нас".

Дочка Людмила Лукіян із собакою Келлі. Фото: Мар'яна Стецина

Для собаки придбали спеціальну шлейку з написом "Security", що в перекладі з англійської означає "охоронець".

Шлейка з написом "Security". Фото: Суспільне Тернопіль

"Така ось наша секюріті. До речі, в неї є такий інстинкт чи навички, коли ми приходимо в якесь нове приміщення чи компанію, вона бере на себе відповідальність охороняти і починає гавкати, якщо з’являється хтось новий".

Келлі — домашня улюблениця волонтерки Людмили Лукіян. Фото: Мар'яна Стецина

А ще Келлі бере участь у фотосесіях.

У планах — створити в соцмережах сторінку для собаки, каже Людмила Лукіян.