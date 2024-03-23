У Тернополі собака, якого взяли з притулку, відвідує благодійний фонд і бере участь у фотосесіях. Власниця тварини — підприємиця Людмила Лукіян.
Жінка розповіла Суспільному, що волонтерить у благодійному фонді "Колеса перемоги". Сюди приходить разом зі своїм собакою Келлі.
В офісі тваринка має свою миску та крісло, на якому відпочиває, поки власниця працює.
"Це дівчинка. Не собака, а подружка. Стараємося брати її на різні заходи, куди їздимо, на відпочинок, в гості і по справах. Зазвичай, Келлі всі дуже люблять, рідко буває, що якась людина проти".
Тварина стерилізована, має всі щеплення.
"Келлі при собі має всю необхідну інформацію. Це є адресник, який в неї завжди на шлейці. Ми її чіпували, щоби, в разі чого, завжди була інформація про власників і про тварину".
Келлі — більше трьох років, говорить Людмила. Собаку взяли з притулку.
"У нас історія почалася з того, що моя донька в 13 років захотіла собачку. І почала просити, а я кажу, що це дуже велика відповідальність. Ми почали шукати, дивитися породи: мопсом цікавилися, таксу хотіли купити, їздили на ринок, але так нічого і не знайшли. А потім я згадала, що є "Ноїв ковчег". Там ми побачили Келлі. Її три місяці намагались прилаштувати і ніяк не вдавалося. Просили взяти хоча б на перетримку. То ми в листопаді 2020 року взяли її на тиждень і так вона в нас залишилася. Часто люди називають її "тернопільським Патроном або Патронесою", бо це дівчинка, як подружка Патрона. Так що популярність Патрона перейшла трошки до нас".
Для собаки придбали спеціальну шлейку з написом "Security", що в перекладі з англійської означає "охоронець".
"Така ось наша секюріті. До речі, в неї є такий інстинкт чи навички, коли ми приходимо в якесь нове приміщення чи компанію, вона бере на себе відповідальність охороняти і починає гавкати, якщо з’являється хтось новий".
А ще Келлі бере участь у фотосесіях.
У планах — створити в соцмережах сторінку для собаки, каже Людмила Лукіян.