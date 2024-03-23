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У Львові водій заднім ходом збив 87-річну жінку
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У Львові водій заднім ходом збив 87-річну жінку

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Авто, водій якого скоїв ДТП
Авто, водій якого скоїв ДТП. Фото: пресслужба поліції Львівщини

У Львові, ввечері 22 березня, 47-річний водій наїхав на 87-річну жінку. Потерпілу з травмами госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Шевроле Вольт", 47-річний львів’янин, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку-пішохода, також жительку Львова віком 87 років. Внаслідок наїзду пенсіонерка отримала травми та була доправлена до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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