Одеський комунальник отримав нагороду "За врятоване життя"

Одеський комунальник Сергій Пантюшин отримав медаль "За врятоване життя".

Про це 22 березня повідомили у КП ЖКС "Хмельницький".

Чоловік 29 грудня 2023 року після влучання російської ракети у будинок допомагав з евакуацією мешканців, серед яких було три дитини. Комунальника нагородили у стінах Одеської обласної військової адміністрації.

Одеський комунальник Сергій Пантюшин. Фото: КП ЖКС "Хмельницький"

Сергій Пантюшин працює майстером-електриком у КП ЖКС "Хмельницький".

Ракетна атака по Одесі 29 грудня 2023 року

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів, тут виявили двох загиблих

Через атаку загинуло чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Близько 30 людей отримали поранення, з них дві дитини — шести та восьми років. З житлової 17-поверхівки ДСНС врятували 23 людини.

У лікарні міста шпиталізували 12 поранених, зокрема, одну дитину, повідомили у міській раді. Всі вони у стані середньої важкості.

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