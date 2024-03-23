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Через несправне пічне опалення у селищі на Волині загорівся будинок
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Через несправне пічне опалення у селищі на Волині загорівся будинок

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Пожежа в будинку Любешів Волинь
Пожежа в будинку у Любешеві, 23 березня 2024 року. Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

У селищі Любешів Камінь-Каширського району вночі 23 березня сталася пожежа в дерев'яному житловому будинку.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло о 04:55. На місце події прибули рятувальники з Любешева та працівники місцевої пожежної команди з села Судче.

Вогонь пошкодив дах будинку, горище, стелю та вікна помешкання. Пожежу вдалося загасити менш як за годину.

У ДСНС додали, що причиною пожежі стала несправність пічного опалення у будинку.

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