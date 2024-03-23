У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки РФ по місту 22 березня. Зокрема, у приватному секторі, де загинули 8-річна дівчинка та її 35-річний батько, два будинки повністю зруйновані, сім — напівзруйновані, повідомив Анатолій Куртєв.

Як люди оговтуються після російських обстрілів та що розповідають — в матеріалі Суспільного.

Ліквідація наслідків обстрілів, 23 березня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зруйновані будинок та машина Олеся Бородай. Жінка розповідає, що в момент обстрілу з сином були вдома. Основний удар на себе взяв сусідських будинок, де загинули дівчинка з татом, а вони з сином дивом вціліли:

"У нас хвилею повністю зруйнувало будинок. Він відновленню не підлягає. Через те, що в будинку товсті стіни, ми з сином не постраждали. Масштаб і силу цієї ракети неможливо передати. Така міць, що тебе аж носить із сторони в сторону".

Олеся Бородай. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зруйнований будинок Олесі Бородай. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зруйнований будинок Олесі Бородай. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зруйнований будинок Олесі Бородай. Фото: Суспільне Запоріжжя

Олеся розповідає, що вибиралися з сином з-під завалів інтуїтивно:

"На голову почало все сипатись — цегла, скло... Ми в одній білизні як були, так і вибігали на вулицю. Я взагалі втратила орієнтир, це син мій, йому 18 років, витяг мене на вулицю. Все за секунду розлетілось, нічого не було видно: туман стоїть, дихати неможливо, тхне гаром. Це важко передати. Дуже страшно".

Машина Олесі, що не підлягає ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

Потребує відновлення будинок Алли Залевської. Жінка розповідає, що наразі волонтери допомагають розбирати завали:

"У мене повністю він розбитий. Це все, що залишилось...Знімають дах, розчищають все, а потім будемо відбудовувати".

Алла Залевська. Фото: Суспільне Запоріжжя

Волонтери розбирають завали будинку Алли Залевської. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 23 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 23 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Потребує відновлення будинок родичів Оксани Іванченко. Жінка каже, відучора зібралася вся рідня, бо роботи чимало:

"Стеля в хаті висить, ремонтних робіт дуже багато. Вікна з лутками повилітали, машина завалена, дах впав. Дерева з сусіднього будинку на город повилітали. Зранку й до вечора розгрібаємо це все".

Оксана Іванченко. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Дуже страшно. Все навкруги палало, тріщало — дуже страшно. У серці страх і ненависть до тих, хто це робить. Ненавиджу всією душею", — каже Оксана.

Будинок родичів Оксани Іванченко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що 22 березня вранці, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, серед них дитина, а 29 дістали поранень.

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 23 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 23 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

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