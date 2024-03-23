На Івано-Франківщині синоптики прогнозують підняття рівнів води у річках

На Івано-Франківщині впродовж 24-25 березня синоптики прогнозують підвищення рівнів води у річках.
Про це інформують на сторінці обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
"У зв’язку з очікуваними опадами впродовж 24-25 березня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,2-1 м над поточними відмітками, без негативних наслідків", — йдеться у дописі.
Також до кінця дня 23 березня по місту Івано-Франківську та області очікується посилення південно-західного вітру 15-20 м/с. В області оголосили штормове попередження.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube