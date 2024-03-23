У Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового комунальники почали підготовчі роботи для облаштування наземного пішохідного переходу, який дублюватиме підземний.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Для створення наземного переходу на перехресті понизять бордюрний камінь, покладуть тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори.
Роботи планується завершити за 2 тижні. За сприятливої погоди нанесуть дорожню розмітку.
Цьогоріч у Києві біля підземних переходів мають намір облаштувати ще й наземні на трьох локаціях:
- вул. Деміївська — просп. Валерія Лобановського;
- вул. Володимира Брожка — просп. Валерія Лобановського;
- вул. Костянтинівська — вул. Верхній Вал.
Раніше в березні 2024 року за принципом безбар'єрності облаштували перехрестя в Дніпровському районі на перетині вулиць Алішера Навої та Воскресенської.
Також з метою розширення безбар'єрного простору Київрада розглядає можливість внести зміни до столичного бюджету, щоб профінансувати встановлення пандусів у під'їздах житлових будинків.