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На одному з перехресть у Дарницькому районі Києва облаштовують наземний пішохідний перехід
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На одному з перехресть у Дарницькому районі Києва облаштовують наземний пішохідний перехід

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У Києві на перехресті вул. Старобориспільської та Хвильового облаштовують наземний перехід
У Києві на перехресті вул. Старобориспільської та Хвильового облаштовують наземний перехід. Фото: КМДА

У Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового комунальники почали підготовчі роботи для облаштування наземного пішохідного переходу, який дублюватиме підземний.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Для створення наземного переходу на перехресті понизять бордюрний камінь, покладуть тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори.

На одному з перехресть у Дарницькому районі Києва облаштовують наземний пішохідний перехід
На перехресті вул. Старобориспільської та Хвильового облаштують наземний пішохідний перехід, Київ, 22 березня 2024 р. Фото: КМДА

Роботи планується завершити за 2 тижні. За сприятливої погоди нанесуть дорожню розмітку.

На одному з перехресть у Дарницькому районі Києва облаштовують наземний пішохідний перехід
На перехресті вул. Старобориспільської та Хвильового облаштують наземний пішохідний перехід, Київ, 22 березня 2024 р. Фото: КМДА

Цьогоріч у Києві біля підземних переходів мають намір облаштувати ще й наземні на трьох локаціях:

  • вул. Деміївська — просп. Валерія Лобановського;
  • вул. Володимира Брожка — просп. Валерія Лобановського;
  • вул. Костянтинівська — вул. Верхній Вал.

Раніше в березні 2024 року за принципом безбар'єрності облаштували перехрестя в Дніпровському районі на перетині вулиць Алішера Навої та Воскресенської.

Також з метою розширення безбар'єрного простору Київрада розглядає можливість внести зміни до столичного бюджету, щоб профінансувати встановлення пандусів у під'їздах житлових будинків.

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