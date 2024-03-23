У Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового комунальники почали підготовчі роботи для облаштування наземного пішохідного переходу, який дублюватиме підземний.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Для створення наземного переходу на перехресті понизять бордюрний камінь, покладуть тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори.

На перехресті вул. Старобориспільської та Хвильового облаштують наземний пішохідний перехід, Київ, 22 березня 2024 р. Фото: КМДА

Роботи планується завершити за 2 тижні. За сприятливої погоди нанесуть дорожню розмітку.

На перехресті вул. Старобориспільської та Хвильового облаштують наземний пішохідний перехід, Київ, 22 березня 2024 р. Фото: КМДА

Цьогоріч у Києві біля підземних переходів мають намір облаштувати ще й наземні на трьох локаціях:

вул. Деміївська — просп. Валерія Лобановського;

вул. Володимира Брожка — просп. Валерія Лобановського;

вул. Костянтинівська — вул. Верхній Вал.

Раніше в березні 2024 року за принципом безбар'єрності облаштували перехрестя в Дніпровському районі на перетині вулиць Алішера Навої та Воскресенської.

Також з метою розширення безбар'єрного простору Київрада розглядає можливість внести зміни до столичного бюджету, щоб профінансувати встановлення пандусів у під'їздах житлових будинків.