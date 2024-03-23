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На Львівщині рятувальники відшукали заблукалих дітей
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На Львівщині рятувальники відшукали заблукалих дітей

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Рятувальник із хлопцями, які заблукали
Рятувальник із хлопцями, які заблукали . Фото: пресслужба ДСНС Львівщини

Ввечері, 22 березня, на Львівщині, у селі Добрячин Червоноградського району поблизу річки загубилося двоє дітей. Рятувальники відшукали хлопців.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Як повідомили рятувальники, двоє хлопців 10 та 11 років вдень пішли на прогулянку, але коли стемніло, діти зрозуміли, що не можуть самі повернутись додому, тому що заблукали. Навкруги була болотиста місцевість, оскільки вони були на затопленій території поблизу річки Західний Буг.

Весь цей час, з дітьми був телефонний зв'язок. Тож, вони змогли пояснити якою стежкою йшли. Крім того, рятувальники попросили хлопців залишатись на місці та ввімкнути на телефонах ліхтарики, аби можна було їх помітити здалеку.

Рятувальники знайшли неповнолітніх та вивели з небезпечного місця. Медичної допомоги хлопці не потребували.

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