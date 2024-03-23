Російські окупаційні війська 22 березня обстріляли дев'ять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 15 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Російські війська здійснили 1669 атак, з них 12 — обстріли населених пунктів. Чотири удари окупанти завдали по Очеретиному — вбили 62-річну жінку, поранили 49-річного чоловіка. Пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, Лиман обстріляли з реактивної артилерії, руйнувань зазнали 4 приватних оселі, а внаслідок артилерійського нальоту у Торецьку пошкоджені п’ятиповерхівка і магазин, в Гострому — один багатоквартирний будинок.

"Сьогодні після опівночі Росія вдарила по Мирнограду чотирма ракетами — тип озброєння встановлюється. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 20 об’єктів інфраструктури — 13 будинків, котельня, заклад освіти, будівля гірничо-рятувального підрозділу, складське приміщення, цивільне авто, газопровід, ЛЕП", — розказали у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 22 березня:

Лиман,

Торецьк,

Гостре,

Гродівка,

Очеретине,

Ямпіль,

Катеринівка,

Нетайлове,

Уманське.

Руйнувань зазнали:

11 житлових будинків,

магазин,

школа,

господарча споруда,

лінія електропередачі.

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