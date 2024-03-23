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Російські війська обстріляли Лиман й Торецьк з артилерії, а по Мирнограду вдарили чотирма ракетами
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Російські війська обстріляли Лиман й Торецьк з артилерії, а по Мирнограду вдарили чотирма ракетами

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Донеччина, наслідки обстрілів 22 березня 2024 року
Зруйнована будівля на Донеччині внаслідок обстрілу 22 березня 2024 року. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Російські окупаційні війська 22 березня обстріляли дев'ять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 15 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Російські війська здійснили 1669 атак, з них 12 — обстріли населених пунктів. Чотири удари окупанти завдали по Очеретиному — вбили 62-річну жінку, поранили 49-річного чоловіка. Пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, Лиман обстріляли з реактивної артилерії, руйнувань зазнали 4 приватних оселі, а внаслідок артилерійського нальоту у Торецьку пошкоджені п’ятиповерхівка і магазин, в Гострому — один багатоквартирний будинок.

"Сьогодні після опівночі Росія вдарила по Мирнограду чотирма ракетами — тип озброєння встановлюється. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 20 об’єктів інфраструктури — 13 будинків, котельня, заклад освіти, будівля гірничо-рятувального підрозділу, складське приміщення, цивільне авто, газопровід, ЛЕП", — розказали у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 22 березня:

  • Лиман,
  • Торецьк,
  • Гостре,
  • Гродівка,
  • Очеретине,
  • Ямпіль,
  • Катеринівка,
  • Нетайлове,
  • Уманське.

Руйнувань зазнали:

  • 11 житлових будинків,
  • магазин,
  • школа,
  • господарча споруда,
  • лінія електропередачі.

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