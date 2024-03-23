Бійка і погрози ножем перехожим: черкаська поліція розслідує інцидент в Умані

Черкаські правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який з ножем кидався на людей і пошкодив службове авто.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами речниці, інцидент стався в Умані 16 березня.

"На вулиці Новософіївській чоловік влаштував бійку і погрожував ножем перехожим. Це побачили патрульні. Вони намагалися врегулювати ситуацію, проте нападник кинувся на службовий автомобіль і пошкодив його. Його затримали. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння", — деталізувала вона.

Поліція документує інцидент, що стався в Умані 16 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

З'ясувалося, що затриманому 28 років. Він — житель Кіровоградської області.

"На вулиці свідки розповіли, що чоловік чіплявся до жінки, за яку вступилися перехожі. Тоді між ними виникла штовханина, що переросло в бійку. У результаті чоловік дістав ножа й почав кидатися на людей. В той час і під'їхали поліцейські", — додала Зоя Вовк.

Поліція документує інцидент, що стався в Умані 16 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

Справу відкрили за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Станом на 23 березня відомо, що чоловікові повідомили про підозру. Триває розслідування.

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