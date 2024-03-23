НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Бійка і погрози ножем перехожим: черкаська поліція розслідує інцидент в Умані
БІЙКАПОЛІЦІЯКРИМІНАЛРегіони

Бійка і погрози ножем перехожим: черкаська поліція розслідує інцидент в Умані

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Інцидент в Умані 16 березня 2024 року
Поліція документує інцидент, що стався в Умані 16 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

Черкаські правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який з ножем кидався на людей і пошкодив службове авто.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами речниці, інцидент стався в Умані 16 березня.

"На вулиці Новософіївській чоловік влаштував бійку і погрожував ножем перехожим. Це побачили патрульні. Вони намагалися врегулювати ситуацію, проте нападник кинувся на службовий автомобіль і пошкодив його. Його затримали. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння", — деталізувала вона.

Бійка і погрози ножем перехожим: черкаська поліція розслідує інцидент в Умані
Поліція документує інцидент, що стався в Умані 16 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

З'ясувалося, що затриманому 28 років. Він — житель Кіровоградської області.

"На вулиці свідки розповіли, що чоловік чіплявся до жінки, за яку вступилися перехожі. Тоді між ними виникла штовханина, що переросло в бійку. У результаті чоловік дістав ножа й почав кидатися на людей. В той час і під'їхали поліцейські", — додала Зоя Вовк.

Бійка і погрози ножем перехожим: черкаська поліція розслідує інцидент в Умані
Поліція документує інцидент, що стався в Умані 16 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

Справу відкрили за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Станом на 23 березня відомо, що чоловікові повідомили про підозру. Триває розслідування.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Військовий побив цивільного у Полтаві: подробиці конфлікту на Леваді
Подробиці бійки з військовим на Леваді у Полтаві: що сталося
Сутичка між воїном та хмельницьким священником: чому судове засідання вкотре не відбулось
Сутичка між воїном та хмельницьким священником: чому судове засідання вкотре не відбулось
Напад у парку через ЛГБТ: у Києві група молодиків побила хлопця через гомофобію
У Києві група хлопців побила юнака після запитання про ставлення до ЛГБТ
Б'ють і знімають на відео. В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на людей
Б'ють і знімають на відео. В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на людей
На початок